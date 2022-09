Harry Potter, Madonna y una historia llena de excesos: ¿cómo es la nueva película de Daniel Radcliffle?

La estrella de la saga “Harry Potter”, Daniel Radcliffe, será el protagonista de una delirante y explosiva película llamada “Weird: The Al Yankovic Story”, que cuenta la historia biográfica de Alfed Matthew Yankovic, un cantante y humorista de los años 70′ que acompañado de su acordeón, imitaciones y parodias de canciones popular se ganó un lugar en el mundo del espectáculo.

El film lo dirigió Eric Appel (Linclone y Field of Dreams 2), se estrenará el próximo 4 de noviembre y habrá muchas sorpresas como la supuesta relación que mantuvo el cantante con Madonna, los excesos que lo llevaron a estar muy cerca de la muerte y las delirantes situaciones que vivió en una época de constante cambio en los Estados Unidos.

Daniel Radcliffe en "Weird: The Al Yankovic Story". Foto: MARCA

¿Qué se sabe hasta el momento de la nueva película de Daniel Radcliffle?

Hace pocas horas se lanzó el primer trailer de la película que ya dejó mucha tela para cortar y que muestra a gran velocidad el ascenso de Yankovic al mundo del espectáculo y de ser un niño maltratado por sus compañeros y rechazado a ser amado por multitudes. Cabe destacar que el cantante logró tal éxito que ganó 5 premios Grammys y 6 discos de platino, entre otros premios locales.

Daniel Radcliffe es Alfred Matthew Yankovic en "Weird: The Al Yankovic Story". Foto: Collider

Por otra parte, las versiones más recordadas del humorista fueron “Eat it”, (Beat it de Michael Jackson), “Like a surgeon”, (Like a virgen de Madonna) y “I love rocky road”, (I love rock n’ roll de Joan Jett y The Blackhearts), entre otras. Asimismo, el cantante participó en series como “Los Simpson”, “Scooby-Doo”, How I Met your Mother”, La pistola desnuda”, y muchas más.

Asimismo, en el trailer que fue lanzado se puede ver cuando el cantante conoce a Madonna y desde allí su relación crece cada vez más en una carrera al estrellato que se pone cada vez más intensa y más peligrosa. A pesar de que la historia, según el propio actor Radcliffe, es “absolutamente real de la depravada y escandalosa vida de Weird Al (como le decían a Yankovic)”, no hay confirmación de parte del cantante y Madonna que haya habido una relación.