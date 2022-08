La fase 5 de Marvel va tomando color: quién es el personaje nuevo que será clave

Desde Marvel confirmaron que la “Fase 5″ será un nuevo comienzo que tendrá una pieza fundamental que no tuvieron las anteriores, que es la incorporación de personajes que tiene sus propias series y que comenzarán de a poco a llegar a la pantalla grande. Luego de la muerte de Iron Man (Robert Downey Jr.), la de Viuda Negra (Scarlett Johansson) y la jubilación del Capitán América (Chris Evans), la duda de los fans es quién tomará más protagonismo en las próximas películas.

Cabe destacar que Doctor Strange (Benedict Cumberbathc) y Spiderman (Tom Holland) son los que han puesto el universo al hombro, pero por experiencia propia ya sabemos que su destino no será eterno y que el paso del tiempo inevitablemente traerá cambios. Según informaron desde la compañía, la “Fase 5″ comenzará en febrero de 2023 con el estreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y seguirá con el estreno de casi siete series y películas.

Spider-man no way home no tiene precedentes en materia de historia, personajes y trama.

¿Cuál es el personaje que tomará más protagonismo en la “Fase 5″ de Marvel?

Según explicaron desde el sitio web Disney Latino, el personaje que comenzará de a poco a posicionarse en el universo es Kate Bishop (Hailee Steinfeld), quien es el reemplazo de Hawkeye (Jeremy Renner) y quien también integra en los comics a los Jóvenes Vengadores. Desde el sitio aseguraron que la heroína será muy importante para lo que viene y estará en varias películas.

La historia de Kate Bishop se pudo ver por parte en la serie que lanzó la compañía en noviembre de 2021 por Disney Plus, “Hawkeye” y que tuvo una cantidad de seis capítulos. En principio la producción se presentó como una miniserie, pero al haber tenido un gran éxito entre los fans se estima que se realice una segunda temporada.

Hailee Steinfeld.

Por otra parte, es importante destacar que Kate estuvo en Nueva York en el momento que Loki atacó y desde que vio como Los Vengadores salvaron el mundo nació algo dentro de ella. Desde ese momento e inspirada por Hawkeye, la joven comenzó a realizar un fuerte y extremo entrenamiento para poder llegar a tener las habilidades de su ídolo. Tiempo después, sus caminos se terminaron cruzando y la joven será el reemplazo de un Clint Barton que desde hace tiempo quiera jubilarse y disfrutar de su familia.