Cuáles son los estrenos más destacados que llegan a Flow para septiembre

La batalla de las plataformas de streaming siguen dando mucho que hablar y Flow no se quiere quedar atrás de sus competidores que con producciones propias han sacado demasiada ventaja. Por eso, desde la compañía preparan un fuerte lanzamiento de estrenos y nuevas temporadas de series para el mes de septiembre que está a la vuelta de la esquina.

Uno de los estrenos más importantes que presenta la plataforma es la serie “María Marta: el crimen de country” que se estrenó por HBO Max y que tuvo una fuerte repercusión por la gran interpretación de Laura Novoa (María Marta) y Jorge Marrale (Carlos Carrascosa) bajo la dirección de Daniela Goggi y los guiones de Martín Méndez y Germán Loza.

En una entrevista sobre su papel, Marrale afirmó que “un personaje es una totalidad, pero te basás como persona, en otra persona, es inevitable. A mí lo que siempre me fascina es entender al otro. Es cierto que desde lo físico uno tiene que tratar, si hay algún elemento que te pueda servir, acercarte lo más que puedas, pero a mí me motiva mucho más lo íntimo. Me dio una gran satisfacción cuando me dijeron que se hacía. Y me embalé, y me metí, era un desafío muy rico porque la personalidad de Carlos me parecía muy interesante para investigar”.

Laura Novoa como María Marta García Belsunce en la serie de HBO Max.

“Me pasó que me vi trabajando mucho en la muerte más que en la vida de María Marta. Las escenas en las que mi personaje está viva me fueron como hasta más fáciles, pero en las otras, por ejemplo, había una escena donde estoy en el bañito chiquito, tirada con todos los personajes, 20 personas, la ambulancia, la familia. Todos me pasan por al lado, me pasaban por encima, uno me pisó la mano incluso y yo quería trabajar ahí, quería estar presente”, aseguró Laura Novoa.

Cuáles son los otros estrenos que llegan a Flow

Asimismo, la plataforma también tendrá el estreno para septiembre de las series “Gran reserva: el origen”, “El misterio de la guía de ferrocarriles”, “The First”, “Las Virtudes”, “La dueña”, “Sky Med”, “All Star shore”. Además, llegan las nuevas temporadas de “Workaholics” T1 - T5, “Corazón en la Tierra” T2, “Top of the lake” T2, “The Handmaid tale” T5, “Vera” T9.

Por otra parte, la plataforma publicará también una cantidad importante de películas como “Lagrimas negras”, “El veredicto”, “La chica del tren”, “The Post: los oscuros secretos del Pentágono”, “Duro de matar 4.0″, “The Protege”, “Spiderman: sin camino a casa”, “El espía inglés”, “Infectados”, “Pánico en casa” y mucho más.