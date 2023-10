El último show de Roger Waters en Argentina se podrá ver en vivo: ¿cómo, cuándo y dónde?

Roger Waters es uno de los ídolos máximos de la historia del rock. No existen palabras suficientes para describir su legado y lo que ha creado junto a Richard Wright, David Gilmour, Syd Barrett y Nick Mason.

Como solista ha construido una sólida carrera, que comenzó en 1984 y cuyo último trabajo fue Roger Waters Us + Them, gira compuesta por sus éxitos con Pink Floyd y las canciones de su álbum Is This The Life We Really Want? del 2017, que derivó en una película dirigida por Sean Evans y él.

Roger Waters durante su gira "This Is Not a Drill". Foto: DF Entertainment

Desde mediados de 2022, protagoniza su última gira “This Is Not a Drill”, que llegará a la Argentina el próximo 21 y 22 de noviembre al estadio Monumental, para inundarlo de emoción con clásicos como Comfortably numb, Wish you were here, Dogs, entre muchos otros junto a una puesta en escena deslumbrante.

Roger Waters durante su gira "This Is Not a Drill". Foto: DF Entertainment

Se trata de una última e irrepetible oportunidad de ver en vivo a esta leyenda, que a sus casi 80 años ofrece un espectáculo en el cruce de todas sus etapas artísticas, tanto con Pink Floyd como en formato solista.

¿Cómo, cuándo y dónde ver por streaming el último show de Roger Waters?

Flow anunció que contará con el streaming del show de Roger Waters, producido por DF entertainment. El mismo se transmitirá en vivo el miércoles 22 de noviembre, a través de canal 605 de la plataforma.

Roger Waters durante su gira "This Is Not a Drill". Foto: DF Entertainment

La transmisión en vivo de Flow se podrá ver desde todo el país y contará con contenidos exclusivos dirigidos por conductores invitados que formarán parte del show. Se tratará de una emisión que no puede faltar en la casa de ningún fanático del rock.

Roger Waters durante su gira "This Is Not a Drill". Foto: DF Entertainment

Para quienes no lo pueden ver en vivo, el espectáculo completo también se podrá ver luego desde el On Demand de la plataforma de entretenimiento.