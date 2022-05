Coldplay está revolucionando el país. Luego de poco más de cuatro años sin venir a Argentina, anunciaron fechas de shows en el Estadio Monumental. A medida que fueron agotando entradas, sumaron más conciertos hasta que llegaron a nueve. Esa cantidad récord la tenía solo Roger Waters en 2012.

En esa época, el ex Pink Floyd estaba presentado su álbum y película “The Wall”. Un show impresionante que recorrió todo el mundo. “Fue una larga negociación y una apuesta importante para PopArt Music. The Wall no era un show para estadios abiertos hasta ese momento”, explicó el director de entretenimiento de la empresa musical.

Roger Waters, en un momento de su serie de nueve shows en River, en marzo de 2012. (Télam)

Roger Waters tenía planeado hacer solo dos estadios con la idea de alargarse hasta cuatro. Estos primeros shows se agotaron muy rápido. Continuaron agregando de a una fecha más hasta que llegaron a nueve. Según se informó, se detuvieron solo porque el artista no tenía más disponibilidad.

Roger Waters

El público argentino quería más funciones. Como no era posible, desde la empresa que organizaba los conciertos tuvieron otra idea. “La única solución que encontramos en conjunto con el management del artista y dada la disponibilidad de River fue plantear una función de pie que permitía ampliar la capacidad”, explicó el director

El anterior récord lo tenía Soda Stereo con seis shows en el Estadio Monumental en 2007. En ese momento, la banda de había reunido para la gira “Me verás volver”.

Cómo se vivieron los shows de Roger Waters en Argentina

En total se vendieron 500 mil tickets. Este tour fue el más grande nivel internacional, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Los shows de Roger Waters de “The Wall” superaban todo tipo de imaginación. Para esa época, trajo el concepto de espectáculo a un concierto.

Roger Waters

Roger Waters ya había estado anteriormente en el país. En 1973, se presentó con “The Dark Side of the Moon” también en River con dos shows. Luego, en 2002 en el Estadio de Vélez.