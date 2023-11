Acusaciones de “antisemita”, denuncias y sin hotel: qué pasa con Roger Waters antes de sus recitales en Argentina

Roger Waters llega a la Argentina en el marco de su tour “This Is Not a Drill”, con dos shows en River, los próximos 21 y 22 de noviembre. Sin embargo, días antes de su inminente llegada, ha habido denuncias, acusaciones de antisemitismo y hasta perdió su reserva en un reconocido hotel, pero por qué está pasando esto.

Qué pasa con Roger Waters y los hoteles

Hace una semana se conoció que le cancelaron la reserva a Roger Waters en un reconocido hotel de Buenos Aires. Desde San Pablo, Brasil, el músico fue entrevistado por Página 12 y reveló: “Cancelaron mis reservas en el Hotel Faena y el Hotel Alvear. No tienen ninguna habitación”.

Roger Waters llega a la Argentina en el marco de su gira "This Is Not A Drill". (AP)

“Estábamos agendados en el Faena, y nos dijeron que cancelaban la reserva porque la habitación está siendo remodelada. Esto es el lobby israelí lanzando todo su peso. Es patético. En el Alvear nos confirmaron una reserva de diez habitaciones desde el 13 al 22 de noviembre esta mañana (por el viernes), y luego, por la tarde, también la cancelaron”, aseguró.

Al parecer, estas cancelaciones tendría que ver con las declaraciones políticas que ha hecho Waters sobre Palestina y sus expresiones en redes sociales en las que pide que “se detenga el genocidio en Gaza”.

Sin embargo, esta situación con las reservas de hoteles no solo le estaría pasando al músico en Argentina, porque también vive esta situación para sus shows en Montevideo y en Colombia. “Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17. Y yo tenía una cita para cenar el 16 con José Mujica, el ex presidente de Uruguay, que es amigo mío. Y no puedo ir, no puedo tener mi cena con Mujica porque el lobby israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado”, explicó el músico, quien llegaría a Buenos Aires luego de su show en el vecino país.

Roger Waters fue denunciado en Argentina

A la situación que vivió Roger Waters por el tema de la reseva de hoteles, se suma una denuncia realizada en el país contra el exlíder de Pink Floyd. El pasado miércoles, Waters fue denunciado ante la justicia argentina por discriminación, incitación a la violencia y apología del delito debido a declaraciones que consideran antisemitas.

Roger Waters se presentará en Argentina con dos shows en River.

La denuncia por apología del delito e incitación a la violencia fue presentada por un abogado en los tribunales de Comodoro Py, mientras que la otra fue radicada en la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires por Sergio Zigelbaum y su padre, Carlos Zigelbaum, un sobreviviente del Holocausto.

En el documento presentado, los denunciantes dirigieron fuertes críticas contra Waters, acusándolo de ser un “recalcitrante antisemita”. La denuncia destaca sus numerosas declaraciones públicas, donde atribuye a personas judías características estereotípicas del ideario antisemita, como ser “avaros” y “banqueros” que controlan el mundo. Además, señalan su alarmante odio hacia el Estado de Israel, comparándolo con la Alemania Nazi en lugar de criticar sus políticas.

Sergio Zigelbaum y Carlos Zigelbaum mencionaron que existen registros de apariciones públicas en las cuales Waters ataca específicamente al empresario estadounidense Sheldon Adelson y a embajadores estadounidenses en Israel, sosteniendo que un grupo de judíos controla el mundo.

Los denunciantes también señalaron el “uso de vestuario neonazi” por parte de Waters en sus recientes conciertos, haciendo referencia al uniforme de la película “Pink Floyd: The Wall”. Afirmaron que estas acciones contribuyen a un ambiente de discriminación y antisemitismo.

Este es el disfraz que usó Roger Waters y es señalado como neonazi.

Qué ha dicho Roger Waters sobre esta situación

Waters ya hizo referencia a esta situación en una nueva entrevista con Página 12, donde aseguró no ser antisemite: “Yo sé muy bien lo que siento en el corazón, y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo”, dijo. Y siguió: “¡Detengan el genocidio ahora! Lo más fácil es señalarme como antisemita, y es porque no tienen un compás moral, no pueden tener un argumento sólido desde el lado israelí de la cuestión. Están cometiendo asesinato, están cometiendo genocidio, están oprimiendo a otro pueblo”.

Sobre el conflicto remarcó: “Es una limpieza étnica que vienen ejecutando desde hace 75 años, desde el día uno de la nakba. Han matado a cientos y cientos de personas, han cometido atrocidades, masacres que vienen sucediendo desde entonces. No más. Se terminó. ¿Pero encerrarme, mandarme a dormir al establo? ¡Es tan estúpido! Es una locura que la gente en Argentina acepte este sinsentido del Faena y el Four Seasons, y cómo se llamen los otros hoteles. Es absurdo. ¡Deberían pensar un poco más y comportarse como adultos!”.