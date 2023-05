Vuelve Roger Waters a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir las entradas

Roger Waters es uno de los artistas más respetados en la industria musical. Su impecable trayectoria a lo largo de los años como integrante y cofundador de la reconocida banda Pink Floyd, y como artista solista lo hizo ganar innumerables premios y también lo puso en los escenarios más importantes del mundo y en las listas de música más relevantes.

El cantante británico vuelve a Argentina para despedirse de los escenarios. Foto: Rolling Stone

Para darle un cierre a su exitosa carrera, Roger Waters embarcará una gira despedida a la que bautizó This Is Not a Drill (Esto no es un simulacro) y como no podía ser de otra manera, tendrá una importante parada en Argentina en el segundo semestre de este año tras sus shows de 2018 en el Estadio Único de La Plata.

Roger Waters se despedirá de los escenarios y su gira llegará a Argentina en noviembre. Foto: Rick Kern

Sin lugar a dudas, su último tour y paso por el país será una perfecta excusa para que Roger Waters pueda repasar las canciones más legendarias de sus discos icónicos como “The Wall”, “The Dark Side of The Moon”, “Wish You Were Here” y “Animals” junto a sus más fieles fanáticos.

El cantante británico volverá al país por última vez en noviembre en el marco de su gira despedida "This is not a drill". Foto: DF Entertainment

La música del artista británico se podrá disfrutar por última vez en vivo en Buenos Aires el próximo martes 21 de noviembre en el estadio River Plate.

El artista anunció su gira despedida "This Is Not A Drill" a través de las redes sociales y confirmó que el tour llegará a Argentina. Foto: Roger Waters

La producción del show estará a cargo de la empresa DF Entertainment y las entradas estarán disponibles para la preventa Santander American Express a partir del lunes 8 de mayo por 48 hs o hasta agotar stock. Luego, como es usual, se dará paso a la venta general, únicamente en Allaccess.com.ar. Los tickets se podrán adquirir en 6 cuotas sin interés para clientes Santander American Express.

A lo largo de la gira, Waters estará acompañado por Jonathan Wilson, Dave Kilminste y Jon Carin en guitarra, y voz. Este último también le dará vida a las canciones en el teclado al igual que Robert Walter. Por su parte, Gus Seyffert se encargará del bajo y la voz mientras Seamus Blake, del saxo. Finalmente, Joey Waronker estará en la batería y Amanda Belair con su voz completará la banda del cantante británico.