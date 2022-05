Este martes se agotaron en tan solo dos horas las entradas de Coldplay para su octava presentación en el estadio de River Plate, por lo que anunciaron la novena fecha y así alcanzaron el récord de Roger Waters con el número de más espectáculos en ese escenario en una misma gira.

El artista británico ostentaba hasta la fecha el número máximo de presentaciones seguidas de un músico internacional gracias a su tour “The Wall”. Pero ahora, no se descarta que la banda liderada por Chris Martin agregue más funciones, por lo que se convertiría en el más grande éxito de un grupo extranjero en el país.

Con 500 mil localidades agotadas hasta ahora -ya que las entradas de la nueva función se encuentran a la venta- el “Music of the Spheres World Tour” se presentará los días 25, 26, 28 y 29 de octubre; y 1, 2, 4, 5 y 7 de noviembre. Los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma de All Access.

Anuncio del noveno River ded Coldlplay. (DF Entertainment)

Para los conciertos en la Argentina, la apertura estará a cargo de la cantante estadounidense H.E.R., al igual que en Brasil. Mientras que en Colombia y Chile esta misión recaerá sobre Camila Cabello.

El compromiso de Coldplay con el medioambiente

Pese a haber anunciado en 2019 que no volverían a salir de gira por el impacto en el calentamiento global, Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jon Buckland decidieron poner en marcha esta ambicioso tour con el que buscarán reducir su efecto sobre el medioambiente con medidas sustentables que incluyen la reducción de las emisiones de CO2 y la plantación de un árbol por cada entrada vendida.

Todos sus recitales apuntarán a alimentarse con energía renovable de muy bajas emisiones, instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores que se almacenarán en la primera batería recargable móvil para espectáculos.

Precios para el noveno River de Coldplay. (DF Entertainment)

También ofrecerán agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables y dispondrá el 10 por ciento de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup.

Y establecerán una asociación con expertos en cambio climático en el Instituto Grantham del Imperial College de Londres vinculados al área Cambio Climático y Medio Ambiente para cuantificar el impacto de la gira en el medio ambiente.