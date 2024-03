Lollapalooza 2024: cómo verlo desde tu casa a través de Flow.

Viernes 15: El primer día del evento también estarán YSY A, The Offspring, Diplo, Grupo Frontera, The Blaze, Dom Lolla, MK, Mariano Mellino, Saiko, Peces Raros, Jere Klain, Juliana Gattas y muchos artistas más.

Sábado 16: Phoenix, Miranda!, Jungle, Above & Beyond, Omar Apollo, Timmy Trumpet, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, The Driver Era, Loud Luxury, BM, Nothing But Thieves, y Koino Yokan entre otros.