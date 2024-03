Lollapalooza Argentina 2024 confirmó los horarios: día por día, qué artistas tocan en cada escenario

El Lollapalooza Argentina 2024 está cada vez más cerca. El mega festival regresa con su nueva edición y tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de artistas internacionales y nacionales de todos los géneros musicales. Además, ya se conoce la grilla oficial con los horarios de cada show.

Luego de que el line up sufriera algunas modificaciones debido a la baja de algunos artistas, el Lollapalooza Argentina 2024 ya tiene confirmado su grilla completa. La organización del festival anunció a través de sus redes sociales el cronograma de los tres días para que el público pueda organizar sus horarios y disfrutar de la mayor cantidad de shows en vivo.

Como cada año, el Lollapalooza Argentina contará con cuatro escenarios armados en el Hipódromo de San Isidro. Flow Stage y Samsung Stage serán los principales, también estarán el Alternative Stage y el Perry’s Stage. Por otro lado, el Kidspalooza continúa vigente para los más pequeños.

Horarios del Lollapalooza Argentina 2024

El día 1, que será el viernes 15 de marzo, el encargado de cerrar la jornada será Diplo. Antes, hará su esperada presentación la banda Blink 182, que debieron cancelar su visita en la edición anterior. Así como Arcade Fire, The Offspring, Ca7riel & Paco Amoroso, Ysy A, entre otros.

El sábado 16 de marzo contará con shows de artistas como Jungle, Nothing But Thieves, Miranda!, BM, Omar Apollo, Sam Smith y The Driver Era. Por su parte, SZA será headliner del día 2.

Mientras que el domingo 17 de marzo, llegará el turno de FMK, Mesita, Bandalos Chinos, Hozier, entre otros. Entre los shows más esperados están Thirty seconds to Mars, Limp Bizkit y Feid para coronar la noche y la nueva edición del mega festival.