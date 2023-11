Lollapalooza Argentina 2024 anunció el line up por día: cuánto salen los tickets diarios

Luego de conocer el line up del Lollapalooza Argentina 2024 llegó el turno de saber qué artistas se presentarán en cada jornada. El festival internacional de música se realizará los días 15, 16 y 17 de marzo del año próximo en el Hipódromo de San Isidro. Blink 182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit son los headliners de esta nueva edición.

Este año, figuras como Rosalía, María Becerra y Skrillex pasaron por el mega festival con impactantes shows. Ahora, la productora DF Entertainment reveló qué artistas se presentarán en cada el Lollapalooza Argentina 2024.

Lollapalooza Argentina 2023, día 3

La grilla completa de la próxima edición está integrada por Blink 182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit a la cabeza. Así como Ysy A, Hozier, The Offspring, Thirty seconds to mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond, Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, Zhu, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & The Lizard Wizard, MK, Jaden, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia Os, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, Fletcher, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing But Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, Gale, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Arkiila, NSQK, Evlay, Luca Bocci, Chico Blanco, Jaze, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, Ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El culto casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle y Fiah Miau.

Lineup Lollapalooza Argentina 2024 (DF Entertainment)

Además, este martes 28 de noviembre, la organización reveló qué artistas y bandas se estarán presentando en cada jornada.

Lollapalooza Argentina 2024 anunció el line up por día: cuánto salen los tickets diarios Foto: DF Entertainment

El viernes 15 de marzo Blink 182 y Arcade Fire serán los encargados de cerrar el primer día. También estarán Ysy A, Diplo y Grupo Frontera, entre otros.

Mientras que el día 2, sábado 16 de marzo, será el turno de SZA y Sam Smith como headliners. Además de grupos como Phoenix, Miranda! y The Driver Era.

Por último, el domingo 17 de marzo Feid y Limp Bizkit cerrarán la tercera jornada que incluirá presentaciones en vivo de artistas como Hozier, Thirty Seconds to Mars y Pierce The Veil.

Precios de entradas por día para el Lollapalooza Argentina 2024

Tras conocerse el line up, se actualizó el precio de las entradas. Los tickets 3 day pass tienen un valor de $120.000 + cargo por servicio. Además, ya están disponibles los tickets diarios en Preventa 1 a $50.000 + service charge.

Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de All Access con todas las tarjetas bancarias. Además habrá cuotas sin interés para los clientes de Santander American Express.