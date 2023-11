El Primavera Sound 2023 ha dejado grandes momentos en ambas jornadas. El primer día, Dillom encendió el escenario con un show contundente y The Cure fue la banda encargada de cerrar una gran noche y dejar alta la vara para el día siguiente. Este domingo Pet Shop Boys y Blur cerraron la nueva edición del festival con un broche de oro.

La segunda jornada del Primavera Sound 2023 estuvo repleta de música para todos los gustos. Limón, Winona Riders, Juana Rozas, Ryan, Yamie Safdie y Rayos Laser marcaron territorio y jugaron de locales en el predio de Parque Sarmiento.

El Primavera Sound coronó su edición 2023 con Pet Shop Boys y Blur y anunció su próxima edición Foto: Moraalarconn

El domingo también fue el turno de Virus, la mítica agrupación que hoy se encuentra transitando una vuelta final con un tour despedida, dio uno de los shows más deseados de esta edición. Así como Turf, el grupo comandado por Joaquín Levinton puso a todo el público a saltar con sus hits pese al calor agobiante.

DOMi & JD Beck, Carly Rae Jepsen, Viva Elástico y Vinocio también se adueñaron de la tarde con performances increíbles. Mientras por el Stage Barcelona y Nobody Is Normal pasaron figuras más que interesantes y cautivantes del hip hop, trap, indiepop, electrónica experimental y rock. Weyes Blood, Lara91k, Evlay y Milo J con shows potentes calentaron los escenarios antes de Dorian Electra, The Blessed Madonna, Anita B Queen y J.Catriel entrando en la noche.

Pero la frutilla del postre llegó sobre el final con los esperados shows de Pet Shop Boys y Blur. El grupo comandado por Neil Tennant cautivó a la audiencia con un extenso repertorio que incluyó sus grandes hits. Mientras que la banda de Damon Albarn reafirmó una vez más su conexión con el público argentino y coronó esta nueva edición del festival.

Primavera Sound 2024: qué días será y cuándo comienza la venta de entradas

El festival oriundo de Barcelona confirmó su próxima edición en Buenos Aires. Tras un exitoso cierre, el Primavera Sound volverá a hacerse el año que viene.

Los días elegidos son el 23 y 24 de noviembre, aunque aún no se ha confirmado en qué lugar se realizará. Lo que sí se ha anunciado es cuándo comienza la venta de entradas. Los early birds estarán disponibles a partir de este martes 28 de noviembre.