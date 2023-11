Primavera Sound 2023: ante 55 mil personas, Dillom y The Cure cerraron la primera noche

El Primavera Sound tuvo un cierre épico en su primera noche del 25 y se espera otra jornada histórica para el domingo 26 de noviembre con más de 20 artistas nacionales e internacionales en los cuatros escenarios que están repartidos en el predio del Parque Sarmiento.

La primera jornada de esta segunda edición comenzó pasada las 15 horas con Fantasmagoría encargada de abrir el día uno del festival en el “Stage Primavera”, luego siguió Massacre y Conociendo Rusia.

Róisín Murphy en la primera noche del Primavera Sound Foto: instagram/primaverasound

En paralelo, en el escenario “Heineken”, abrió la jornada Mi amigo Invencible y Black Midi. Por otro lado, Fermín fue el encargado de inaugurar el “Stage Barcelona” seguido de Just Mustard, Richard Coleman & TSE, Slowdive, Róisín Murphy y con el cierre a puro baile con DJ Kezla.

la primera noche del Primavera Sound Foto: instagram/primaverasoundbuenos

En el escenario “Nobody is Normal” también se vivió con los éxitos de Hombres Bien, Ronpe 99, Las Tussi, K4, y al caer la noche se presentaron Akim 88 y Pacífica.

De la previa de Él Mató y Dillom al gran cierre de The Cure

Sin dudas, las presentaciones más esperadas, comenzaron cayendo la tarde en los escenarios “Heineken” y “Primavera”, con la llegada de Él Mató a un Policía Motorizado, en la que el público cantó al ritmo de “Tantas cosas buenas”, “Diamante roto”, “El Tesoro”, “Fuego”, “Mi próximo movimiento”, entre otras canciones que se extendieron a lo largo de una hora.

Él Mató a un Policía Motorizado en el Primavera Sound Foto: EMMANUEL FERNANDEZ

Uno de los más esperados en la noche fue el rapero Dillom, quien sorprendió con “Una vela” de Intoxicados y “Nos siguen pegando abajo” de Charly García. Y la complicidad del público que comenzó a cantar: “¡Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta votó a Milei!”.

Entre sus covers, Dillom interpretó “Rili Rili”, “Ola de Suicidios”, “Mick Jagger”, “Side”, “Pelotuda”, “La Primera” y con la participación de Muerejoven, K4 y Quentin. Un show que duro aproximadamente una hora de antesala a lo que sería la llegada de “The Cure”.

Pasada las 22 horas y con una multitud concentrada frente a las pantallas y el escenario “Heineken” comenzaron a sonar los primeros acordes que anunciaban la presentación más esperada de la noche, “The Cure”.

La banda liderada por Robert Smith recorrió un amplio repertorio de 27 canciones en un show único de más de dos horas y media que fue el broche de oro para la primera noche del Primavera Sound. Algunos de sus éxitos como “Alone”, “At Night”, “A Forest”, “Desintegration”, entre otros, sonaron en el Parque Sarmiento.

Con el aspecto gótico que le caracteriza, Robert agradeció al público y entonó algunos de sus canciones icónicas como “Lovesong”, “A Night Like This”, “Just Like Haven”, “Picture of you”.

The Cure cerró la primera noche del Primavera Sound Foto: instagram/primaverasoundbuenos

“Los veré de nuevo”, expresó al artista con los ojos delineados, los labios en rojo y el pelo batido, para dejar en claro a la multitud que regresarán pronto. La banda que tiene más de 40 años de carrera cerró la primera noche del festival que promete hacer de nuevo historia en la segunda jornada que será el domingo 26 de noviembre.