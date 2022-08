Cuál es la nueva película de Sylvester Stallone que rompe récords en Prime Video

Han pasado muchos años ya desde el estreno de Rocky (1976), la película que catapultó al estrellado a Sylvester Stallone y que tiene miles de anécdotas como que si él no interpretaba el papel no iba a entregar los derechos o que tuvo que vender a su perro porque no tenía ni para comer. Sin embargo, el tiempo ha hecho que el actor comience a dejar de lado ese héroe que siempre interpretó y participar de películas que sean aún más dramáticas.

Sin embargo, los héroes en el cine son eternos y el avance de personajes de Marvel y DC Comics han reavivado el fuego que nunca se apagó, pero que fue mal visto durante años por muchos críticos de cine. En las últimas semanas, se estrenó en Prime Video una película que une dos mundos diferentes en los que Sylvester Stallone no está muy acostumbrado: superhéroes y drama.

Sylvester Stallone vuelve al ruedo con "Némesis" por Amazon Prime Video. Foto: La Estatuilla

La producción se llama “Némesis” y está rompiendo todos los récords de la plataforma, ya que es una película llena de acción, peleas, algo de drama y mucha oscuridad. En ella, el protagonista es Stallone un hombre cansado de la vida, un poco melancólico, muy reservado y que trabaja como recolector de residuos domiciliarios, pero que esconde un secreto enorme.

De qué trata “Némesis”, la nueva película de Sylvester Stallone de Prime Video

La historia ocurre en Granite, una ciudad que en algún momento fue civilizada y pacífica, pero que luego de la desaparición de un héroe misterioso terminó cayendo en la violencia y la delincuencia. En medio, Sam es un niño de 13 años que tiene una vida muy compleja con su madre viuda, aunque lo motiva una sola cosa poder encontrar a ese héroe.

Sin embargo, una tarde volviendo de la escuela es atacado por un grupo de jóvenes, pero un hombre lo termina salvando con una extrema fuerza que llama la atención de Sam. Joe (Stallone), es un hombre que perdió la esperanza y se apagó año tras año, pero la vitalidad y la confianza de este niño lo llevará a buscar en su interior ese héroe que aún es y que solo necesita un empujón.