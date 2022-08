La serie de Ricardo Fort tuvo un revés inesperado: “Hay algo raro”

Tras años de preproducción y con el rodaje que tuvo que ser detenido en varias ocasiones, la serie sobre la vida de Ricardo Fort va tomando forma a los tumbos, pero sigue con inconvenientes increíbles. Durante el programa “Nosotros en la mañana”, Carlos Monti dio varios detalles de la producción y de los motivos por los que se demoró la serie.

El conductor del programa, el Pollo Álvarez, se quejó porque “estamos hablando hace dos años de la serie de él” y hasta el momento no hay ningún tipo de confirmación sobre el estreno. Por su parte, Monti afirmó que “estaba previsto que esta serie de cuatro capítulos saliera a aire en septiembre”, pero nuevamente algo la paró.

Diego Maradona y Ricardo Fort.

¿Cuáles fueron los motivos que retrasaron la serie de Ricardo Fort?

A pesar de haber esperado durante tantos años que se realice una serie del “chocolatero”, la información de los problemas en la producción y el rodaje nunca fueron muy claros, pero Monti dio varios detalles sobre los inconvenientes. “Hubo de todo, idas y vueltas. En uno de los tramos, aparece Gustavo Martínez, tuvieron que hacer una modificación sobre la marcha”, afirmó.

Por otra parte, el panelista también contó el deseo que tenía la producción en un principio de su estreno para que concuerde con la fecha de nacimiento de Fort. “En principio tendría fecha de estreno para un 5 de noviembre, que era el cumpleaños de Ricardo Fort. Nació un 5/11 y falleció el 25 de noviembre de 2013″, sostuvo.

Ricardo Fort Foto: Infobae

“Alguien dijo que noviembre es el mes del mundial y no es una buena fecha para hacer un lanzamiento”, contó Monti quien también dijo que “son cuatro capítulos nomás. Dada la cantidad de personajes, los cuatro capítulos parecen muy poco”. Además, el panelista habló con Eddie Fitte, el responsable de la serie, y señaló “llama la atención que hayan postergado la serie y la hayan trasladado al mes de noviembre, que todos vamos a estar pensando en el mundial”.

Por último, el periodista contó que le parece muy raro que haya habido tantos cambios de último momento y que se haga el estreno en una época que no la va a beneficiar con el público: “Llama la atención porque es el mes del mundial. Me da la sensación de que hay algo raro en todo esto. No me preguntes qué, pero ahí hay algo raro”.