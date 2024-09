¡Se sube al ring! Nico Vázquez interpretará a Rocky Balboa en su nueva obra de teatro

Nico Vázquez ha triunfado en el mundo teatral. Luego de reversionar la icónica obra “Tootsie”, ha logrado romper récords de audiencia desde su estreno en 2022.

“317 funciones convirtiéndome en Dorita en cuestión de segundos. EQUIPAZO”, destacó el actor en uno de sus videos donde se preparaba para su personaje.

El elenco de Tootsie

Ahora bien, a dos años de su primera presentación, “Tootsie” está a solo 8 semanas de decir adiós. Esta despedida no sería definitiva, dado que Vázquez anunció uno de sus más ambiciosos proyectos: la producción de una obra sobre Rocky Balboa, el icónico personaje de Sylvester Stallone.

“El proyecto de mi vida”, expresó el director con suma felicidad sobre su nuevo proyecto en el rubro teatral.

Los detalles de la adaptación de Nico Vázquez de Rocky Balboa

De acuerdo a lo presentado por el actor, la obra se presentará en el teatro Lola Membrives y se tratará sobre la aclamada película creada por Stallone.

Nico Vázquez se pondrá en la piel de Rocky.

La fecha de estreno sería en junio de 2025 y marcará un prescedente en la carrera de Vázquez. Desde este aspecto, aseveró que esta obra sería “el proyecto de su vida” por lo que significa el personaje de Rocky Balboa en su vida.

“En junio 2025 se viene Rocky, me daré el gusto de hacer el proyecto de mi vida. El que me conoce sabe lo que significa para mí este personaje desde siempre. Después de mucho tiempo, puedo contarlo. Se que falta mucho, pero quería que se enteraran por mí. Será mucho más que una obra de teatro y me tiene muy feliz. Gracias por estar siempre y ponerse contento por mí”, recalcó Vázquez con profunda ilusión sobre su nuevo proyecto.

El actor Nico Vázquez encarnará a Rocky en teatro.

El actor ya viene preparando a su personaje. De acuerdo con su esposa Gimena Accardi, el director comenzó a practicar boxeo para encarnar a Balboa.

“El tipo se sube de los tacos y se sube al ring sin escalas”, reveló la actriz con un video de su esposo entrenando.

De qué se trata Rocky Balboa

Rocky Balboa es una saga de películas creada por Sylvester Stallone. La misma se centra en Rocky, un boxeador de segunda categoría en Filadelfia que fue seleccionado para pelear con el campeón mundial Apolo Creed.

Sylvester Stallone interpretando a Rocky Balboa por primera vez en "Rocky I".

Durante su entrenamiento para la pelea, el boxeador empieza su historia de amor con Adrián, una mujer tímida que le enseña a amar y luchar por sus sueños.

La película insta a la lucha por los sueños, el amor como base para seguir y el no rendirse ante las adversidades.