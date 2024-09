Un ex Casi Ángeles apuntó contra Lali y Nico Vázquez: «Estoy desilusionado»

El 28 de agosto de 2024 quedará marcado como una fecha icónica en el entretenimiento argentino. OLGA, el canal de streaming de Miguel Granados, organizó el Cris Morena Day en homenaje a la actriz y productora detrás de Casi Ángeles.

“Así como el día sigue la noche, todo final anuncia un nuevo comienzo… ¡Y así fue!!!. Que les puedo decir… ¡Gracias! ¡Lo de ayer fue impresionante!!! ¡Magia, alegría, reencuentros, sueños cumplidos y muchos flikitis!!!. Yo volví a cumplir otro sueño… Tener a tantos artistas que amo cerca, a mi familia que son mi vida y además en mi casa, el rex… ¡Volvimos todos juntos y fuimos junto a @olgaenvivo el streaming más visto del mundo y una noche inolvidable!!! Sigo emocionada, uno de los regalos más maravillosos que me dio la vida… Que lindo fue que nos volvamos a ver… ¡Los amo! ¡Esta noche por siempre en mi corazón rojo!! Que su cuento valga la pena”, destacó Cris Morena con suma emoción.

En el evento del Grand Rex se celebraron las historias de la productora con la compañía de algunos actores de la franquicia como Lali o Peter Lanzani.

Tras su reencuentro en el Cris Morena Day: cómo fue la historia de amor entre Lali y Peter Lanzani

Sin embargo, muchas estrellas quedaron por fuera del evento. Entre ellos Stéfano «Yeyo» De Gregorio, uno de los actores más destacados de la era Cris Morena, que fue descartado y arremetió contra Lali y Nico Vázquez.

El ataque de “Yeyo” De Gregorio contra Lali y Nico Vázquez por el Cris Morena Day

El descargo del actor ocurrió en una nota para Intrusos. Ahí, habló lo que significó para el ver Cris Morena Day y no ser invitado.

“Fue hermoso, me emocioné, me hubiese encantado estar ahí. No iba a decir nada, pero hace muchos años que no me llegan tantos mensajes. En ese escenario hice más de 600 funciones. Con Lali nos subimos ahí juntos por primera vez e hicimos una carrera”, determinó De Gregorio.

Seguidamente, reconoció que su explosiva disputa con el ex Casi Ángeles pudo haber afectado su popularidad en el espectáculo.

“Yo no me equivoqué en no estar de acuerdo con Nico Vázquez, pero en mi carrera y en mi nombre me afectó obvio, mucha gente me miró y me dijo con este, no te tenías que pelear porque es poderoso, pero yo no soy así”, determinó el actor.

Finalmente, en su descargo, apuntó contra Lali por no haberlo recordado durante el homenaje. “Lali me desilusionó. Me podría haber mencionado”, cerró “Yeyo”.