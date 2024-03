Cómo ver gratis El Fin del Amor, la serie protagonizada por Lali Espósito

A lo largo de toda su carrera, Lali Espósito ha protagonizado grandes novelas y series tanto en nacionales como internacionales. Desde Casi Ángeles y Floricienta hasta Sky Rojo, uno de los grandes éxitos de Netflix. Ahora, la artista vuelve a la televisión abierta argentina con un papel muy especial.

Como se había anunciado hace algunas semanas, El Trece estrenó en su programación El Fin del Amor, la serie protagonizada por Lali Espósito. La misma será emitida por este canal de aire todos los jueves a partir de las 23.15 horas.

La serie, basada en el libro de Tamara Tenenbaum, abarca la historia de la autora (protagonizada por la cantante) y su crianza en una comunidad judía ortodoxa en Buenos Aires. Decidida a revelarse al sistema del amor tradicional, deja a su novio del momento y decide buscar su propio camino.

Lali Espósito junto a Vera Spinetta y Julieta Giménez Zapiola. Foto: Infobae

El elenco esta conformado por Lali Espósito (que también se desempeña como productora junto a Tamara Tenenmaum), Erika Halvorsen y Leticia Dolera como protagonistas. Asimismo, los directores de la trama son Constanza Novick y Daniel Barone.

Cuándo se estrena la segunda temporada de El fin del amor

Luego de estrenarse con 10 capítulos en noviembre de 2022, Lali Espósito volverá para una segunda temporada. La trama ocurriría luego que la protagonista escribiera su libro y “encontrara el éxito y prestigio que siempre soñó”.

Sin embargo, pese a los éxitos de Tamara, las complicaciones no tardarían en llegar. En este aspecto, deberá afrontar la llegada de “un amor inesperado” y un juicio por la muerte de su padre.

Primeras imágenes de la segunda temporada de "El Fin del Amor", protagonizada por Lali Espósito. Foto: GPS Audiovisual

Actualmente, por el momento no se conoce la fecha exacta de estreno. Sin embargo, bajo la dirección de Daniel Barone, la nueva temporada contará con 10 capítulos y las actuaciones de: Verónica Llinás Vera Spinetta, Julieta Zapiola, Candela Vetrano, Mariana Genesio Peña (”El Marginal”), Andrés Gil (”El Amor Menos Pensado”) , Martina Campos, Brenda Kreizerman, Lorena Vega, Martín Rechimuzzi (“LOL: Last One Laughing Argentina”, Tarde Baby”) y Alejandro Tantanian (”Doce Casas” y Tierra de los Padres”).

Seguidamente, respecto a las locaciones, la serie fue rodada nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los escenarios que volverán a repetirse, se encontrará el barrio de Once.