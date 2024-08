“Prefiero que…”: Gimena Accardi y Nico Vázquez revelaron con qué frecuencia tienen relaciones

Gime Accardi y Nico Vázquez son dos actores de Argentina, de 39 y 47 años, respectivamente. Se conocieron trabajando en “Casi Ángeles”, y en 2007 iniciaron una relación. En 2016 sellaron su amor a través del casamiento, y ya celebran 17 años juntos.

La relación de amor de Gimena Accardi y Nico Vázquez

Gimena Accardi habló de su intimidad con Nico Vázquez

En esta oportunidad, Gimena Accardi visitó “La noche perfecta”, el programa conducido por Sebastián Wainraich, y habló sobre su intimidad con Nico Vázquez, tras 17 años de relación. “¿Frecuencia cuatro veces por semana?”, le consultó el conductor.

“Sí, hemos dicho eso. Bueno, va variando. Se ve que en esa época era una buena racha, pero más o menos ese es el número considerable que nos gusta”, confirmó Gimena. Frente a esto, el conductor señaló: “Qué presión, qué vara alta”, y le consultó: “¿Las siete de la tarde es tu horario favorito?”.

“Yo prefiero a la tarde. A mí me pasa que a la noche, una vez que ya estoy con el pijama, me quiero meter en la cama para ver una serie. No quiero sacarme todo, si me lo acabo de poner”, relató Accardi sobre cuándo prefiere tener relaciones sexuales.

Sobre como es en la intimidad, explicó que no quiere caricias y tampoco quiere dormir “en cucharita”. “¿Quién duerme en cucharita? Tenemos, por suerte, una cama bastante grande. Entonces, estar toqueteándose mientras uno duerme es muy incómodo”, finalizó.

La vez que Gimena Accardi se vengó de un exnovio

En la misma entrevista, Gimena Accardi contó la vez que se vengó de un exnovio: “En ese momento estaba muy dolida. Fue mi primer amor, tenía 18 años y él me dejó de un día para otro, yo sufrí como una condenada”.

“Un día coincidimos en un mismo bar y él me ignoró toda la noche. Salí del bar con mis amigas y estaba su auto estacionado en la puerta, y yo salí, agarré las llaves de mi cartera, y se lo rayé de lado a lado”, contó Gimena.