Gimena Accardi contó la tremenda experiencia paranormal que tuvo con su mamá: “Un cuadro salió volando”

Gimena Accardi es una reconocida actriz argentina que tiene una larga trayectoria en el novelas, cine y obras de teatro. Con un carisma y simpatía única logró conquistar al público. Hoy además de ser actriz, se dedica al streaming en el canal de Olga.

La actriz se luce en cada programa hablando de diferentes temáticas de la vida cotidiana, y cuenta más historias personales, mostrando otra faceta a la actuación. Allí Gimena Accardi contó la especial conexión que tiene con su madre fallecida, quien según contó la actriz, la preparó para el día de su muerte y le enseñó a conectarse con los seres humano que ya no están.

La historia paranormal de Gimena Accardi con su mamá fallecida

“Yo tengo muchas experiencias paranormales. Mis primeras experiencias fueron a temprana edad, más precisamente a los 18 años, porque entonces se murió mi mamá de un cáncer fulminante. Ella era muy creyente en el mundo espiritual y me lo fue transmitiendo, yo creo que muy amorosamente para que supiera que ella siempre iba a estar, aunque no estuviera en este mundo físicamente”, comenzó su relato Gimena Accardi.

“Hace veinte años mi vieja ya hacía reiki y me daba para que yo leyera libros sobre cosas paranormales, de las que no se hablaba entonces. Tres o cuatro meses después de que muere mi vieja, conozco a un chico que no era como los que a mí habitualmente me gustaban, pero algo me atrajo y acepté salir con él. En la primera cena, me contó que algunos integrantes de su familia eran médiums: su mamá, su abuelo materno y su hermano menor, de 14 años”, agregó Gime.

“Al primero que conocí fue a su hermano menor, que era el que más visiones de gente muerta tenía. Llegamos a la medianoche después de una salida y él me preguntó si mi mamá era igual a mí. Aclaro que no existían ni Wikipedia, ni las redes sociales para que el chico la conociera o hubiera visto una foto suya. Porque mientras tomaba agua vi por la cámara de seguridad una figura femenina igual a vos en la puerta de entrada, que de golpe se esfumó, y entonces llegó el auto de ustedes. Me parece que se quiere conectar con vos”, contó la actriz.

Luego Gimena contó que se conectó con su mamá con ayuda del chico que era medium: “Son cosas con las que no hay que jugar, pero yo no lo hacía como un juego, sino como algo serio: yo quería mucho a mi mamá y me había quedado llena de preguntas, con mucho para decir y escuchar. Y ahí estaba mi vieja, no un fantasma cualquiera, que contaba cosas con fechas que solamente nosotras sabíamos”.

“Me advirtió que la nueva pareja de mi papá, con nombre propio, cambiaría toda la decoración de la casa. Todo real ciento por ciento, sin condimentos”, agregó la actriz. Después reveló que cuando su papá le contó a los pocos meses que iba a llevar a su nueva novia a la casa, la mujer tenía el nombre que le había dicho su mamá y que ese mismo día, se abrieron solas las puertas de los muebles del living y un cuadro cayó al piso.