Estrenaron el primer adelanto del Joker con Joaquin Phoenix bajo la lluvia

Joker fue una una película que marcó un precedente en la historia del cine. Con la risa icónica del personaje y su baile por las escaleras en Brooklyn lograron que Joaquin Phoenix ganara a Mejor Actor en los premios Oscar.

Ante su sumo éxito, Warner Brothers anunció el tráiler de la secuela con la participación de Lady Gaga como Harley Quinn. La misma, contaría con al menos 15 interpretaciones musicales. Entre ellas, ‘That’s Entertainment’, del musical de 1953 de Vicente Minelli ‘Melodías de Broadway’ con Fred Astaire y posibles canciones propias de la intérprete de Bad Romance.

La película se llamará “Joker: Folie á Deux’ (locura de dos)”. La misma, haría alusión al trastorno psicótico compartido entre ambos.

Imágenes del Joker 2, donde se refleja la relación conflictiva entre el Joker y Harley Quinn. Foto: Canal Doce Misiones

“Ya no está solo”, resaltó el canal de Youtube de los Warner Brothers previo a presentar el tráiler de la cinta.

Cómo es el trailer del Joker: Folie á Deux

Ahora bien, hace unos minutos se estrenó el tráiler de la secuela del Joker, donde refleja la vida de Arthur Fleck en la cárcel. Ahí, conoce a Harley Queen, quien se vuelve un pilar en medio de su psicosis.

“No estoy solo ahora. Eso es lo que deberíamos hablar”, describió el personaje de Joaquin Phoenix a su psicólogo.

Si bien el teaser no explica muchos detalles de la trama, realza cómo ambos se apoyarán en medio de un viaje musical y personal. En este sentido, se ve a los dos conformando un duo musical mientras recorren las calles de Nueva York.

“Yo noy una don nadie. No he hecho nada en mi vida como tú lo has hecho”, destacó Harley Quinn en el trailer al conocer al Joker.

Joaquin Phoenix como Joker y Lady Gaga como Harley Quinn. Foto: Infobae

Seguidamente, entre los indicios que se perciben en la cinta son la importancia del elemento musical. Desde este aspecto, en el principio del tráiler se escucha una voz en off que realza el papel musical en las personas rotas.

“Usamos la música para sentirnos completos (...) Para balancear las fracturas en nosotros mismos”, citó la voz en off al principio del tráiler.

Finalmente, la fecha de estreno de la película sería el 4 de octubre de 2024 y será nuevamente dirigida y escrita por Todd Phillips.