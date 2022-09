Cuáles son las similitudes y diferencias entre House of the dragon y el libro de George R.R. Martin

Tras haberse estrenado 3 capítulos de la nueva serie spin-off de “Games of thrones”, “House of the dragon” inspirada en la novela “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, publicada en noviembre de 2018, los fanáticos de la saga se han quejado de algunas diferencias que hay con el libro y han aplaudido las similitudes.

Sin embargo, no todos los fans de la serie de televisión han leído los libros y por eso las críticas son mínimas y las del propio autor tampoco han sido crudas. La saga está compuesta por dos volúmenes que trascurren 200 años antes de los hechos que se vieron en la serie original y donde el clan Targaryen domina a los Siete Reinos con la ayuda de 17 dragones, pero las internas familiares y las traiciones serán la clave para que todo termine en caos.

House of Dragon

Ese conflicto, que se sospecha llegará a la serie, está escrito en “La danza de dragones” publicado en 2011 por Martin. La locura y el deseo de poder llevó a que Rhaenyra Targaryen y Aegon II Targaryen se enfrenten en una espectacular guerra civil que dividió a todos los reinos y donde los dragones, las espadas y la estrategia es la clave para esta pelea épica entre hermanos para quedarse con el trono de hierro.

House of de Dragon rompió récord y se convirtió en el estreno más visto de HBO Max.

Todas las modificaciones y similitudes entre “House of the dragon” y el libro de George R.R. Martin

Tanto en el libro como en la serie se hace mención que hubo 14 pedidos al trono, de los cuales solo dos quedaron considerados por el consejo. Una de las similitudes fuertes de la serie está dentro de la relación de Alicent Hightwower y Rhaenyra, quienes en la serie son muy cercanas y parecería que tienen la misma edad, pero que en el libro no es así, ya que la diferencia es de 9 años siendo mayor Alicent a la hija del rey.

Asimismo, durante el torneo, Criston Cole aparece como el ganador del torneo que se organiza para homenajear a Viserys. Sin embargo, en el libro se realizó por el ascenso de Viserys como rey y en la serie “House of the dragon” es por el nacimiento de su heredero. No obstante, en la serie de televisión se le dio más importancia al hijo que muere y a Aemma Arryn, quienes en el libro solo se los menciona durante el parto y la muerte.

El rey Viserys con el hijo que siempre quiso, Aegon. (HBO)

Con el correr de los capítulos seguramente se puedan observar más diferencias de las mismas manera que ocurrió con “Games of thrones”, pero como en toda adaptación de televisión, siempre depende del ojo del director. También es importante destacar que el tiempo que tiene un escritor de novelas es mucho más para la descripción de cada cosa, ya que no tiene el arma de la imagen y ese es un punto que hay que tener en cuenta para poder disfrutar de ambas adaptaciones.