De El juego del Calamar a Star Wars: ¿quién es el personaje que se pasa a la franquicia?

En medio de la entrega de los Emmys y con 14 nominaciones, “El juego del calamar” fue una de las series de Netflix más vistas en todo el mundo y que logró el reconocimiento de los críticos y fanáticos. El elenco de la producción coreana también recibió varios halagos y uno de ellos llegará en una de las series que está preparando Disney del universo Star Wars.

Tras el éxito de “The Mandalorian”, “The Book of Boba Fett” y “Obi-Wan Kenobi”, la franquicia continuará lanzando series para Disney Plus y la que está en plena preproducción es “The Acolyte” que no se enfocará en el lado que los fanáticos vienen exigiendo hace rato, el oscuro de la fuerza. Con esta nueva serie, los creadores se concentrarán en el mal, algo que hasta el momento solo pasó en los comics, y que muchas personas estaban esperando.

¿Quién es el actor de “El juego del calamar” que se pasará al lado oscuro en la nueva serie de Star Wars?

“The Acolyte” es una serie que estará ambientada 100 años antes de los eventos de la película “La Amenaza Fantasma” en una época en donde los Sith Lords habían desaparecido, pero que el mal comienza a renacer. La showrunner de este proyecto será Leslye Headland, quien participó de “Muñeza rusa” y “Clovenfield: monstruo”.

Hasta el momento estaban confirmados Amandla Stenberg (Los juegos del hambre y Mentes poderosas) y Jodie Turner-Smith (Tom Clancy: sin remordimientos y Ana Bolena), pero en las últimas horas se sumó también a Lee Jung-jae, el protagonista de “El juego del calamar”. A pesar de haberse sumado al proyecto, no se sabe qué papel interpretará.

La serie coreana llegará con una segunda temporada.

No obstante, la serie, al contar la historia centrándose en el lado oscuro, los fanáticos y especialistas creen que podría ser uno de los villanos, ya que desde la producción aseguraron que tendrá un papel fundamental dentro de “The Acolyte”. Cabe destacar que la próxima serie que se estrenará del universo de Star Wars será “Ahsoka”, la joven padawan de Anakin Skywalker antes de transformarse en Darth Vader.