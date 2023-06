El insólito motivo por el que Emilia Clarke prefiere a Marvel por sobre Game of thrones

Emilia Clarke enamoró al mundo con su papel de “Daenerys Targaryen” en la serie Game of thrones, uno de los éxitos televisivos más grandes de las últimas décadas. Fue a partir de esta interpretación, que su carrera se lanzó al estrellato, lo que la convirtió en una de las actrices británicas más importantes.

Emilia Clarke como Daenerys Targaryen. Foto: Web

Game of thrones se emitió durante los años 2011 y 2019, tanto en el medio como luego del final de la serie, los papeles comenzaron simplemente a lloverle a Emilia, algunos realmente inrechazables.

Es el caso de Invasión secreta, la nueva serie de Marvel Studio de la que Emilia es una de sus protagonistas, junto al gran Samuel L. Jackson. Para quienes no la vieron aún, en la nueva producción se relata como Nick Fury busca aliados para enfrentar una invasión de Skrulls a la Tierra.

¿Marvel o Game of thrones? Esto opina Emilia Clarke

En una entrevista con Around the table de Entertainmen Week, Emilia Clark habló sin filtro de cómo fue trabajar durante las últimas temporadas en Game of thrones y cómo lo es ahora en Marvel.

La actriz es fan de GOT como la mayoría de los ciudadanos del planeta, pero no fue tarea sencilla el llevar una vida tranquila cuando la serie estaba terminando, debido a que había mucha especulación por parte de los fans de qué sucedería, teniendo en cuenta que los libros de George R. R. Martin aún no concluyeron.

Emilia Clarke como "Daenerys Targaryen".

Sobre este hecho, Emilia expresó: “Cuando estábamos haciendo Game of thrones, cuando empezamos a llegar a las últimas temporadas, hubo algunos grandes cambios de seguridad”, todo ello, explicó la actriz, producto de que los fans imploraban por saber detalles del final antes de que salieran los episodios por televisión.

Emilia Clarke en Invasión secreta. Foto: Marvel Studios

De todas formas, la actriz aclaró: “Game of thrones fue una experiencia única para mí. Se convirtió en algo grande y nos montamos en ese viaje hasta el final”.

En cuanto a trabajar en Marvel, Emilia declaró: “Es simplemente lo mejor”, a lo que sumó: “Hay una facilidad y una calma que creo deriva de que son los mejores. De verdad, me lo estoy pasando realmente bien en Marvel Studios”.