Casi muerta: una sátira inteligente sobre la muerte con Natalia Oreiro y Fernán Mirás

Fernán Mirás estrenó en los cines su segunda película como director, la cual llegará muy pronto al catálogo de HBO Max. Se trata de Casi muerta, una comedia dramática protagonizada por Natalia Oreiro junto a un elenco de lujo.

Luego de haber lanzado su ópera prima en el año 2017, El peso de la ley, Mirás llegó a los cines con un título divertido y, a la vez, lo suficientemente sutil para tratar un tema que aterra a la mayoría: la muerte.

Casi muerta Foto: Fernán Mirás

Junto a la ya mencionada actriz, protagonista de títulos como Santa Evita y Gilda, no me arrepiento de este amor, Diego Velázquez, Ariel Staltari, Alfredo Ajaka, Violeta Urtizberea y Paola Barrientos, el ahora cineasta trae consigo una historia que promete entretener a los usuarios de HBO Max desde el 1 de septiembre.

“Algo que me fascinó fue reunir a este elenco maravilloso y sentir que ellos podían contar esta historia y crear una atmosfera en la que la muerte está presente, pero nadie quiere hablar del tema”, expresó Fernán Mirás en la presentación de la película, en la que estuvo presente el equipo de Vía País.

Casi muerta Foto: Fernán Mirás

“Lo más interesante era que los actores lograran que vos sintieras que los personajes estaban muy mal por la situación, a pesar de que no hablaran sobre lo que estaba ocurriendo”, continuó. En este sentido, Mirás explicó: “Yo soy actor y sé cómo lo lograban, pero de todas formas me sorprendía durante la filmación… me volvía loco - en el buen sentido - verlo”.

Para ilustrar este hecho, el actor y director contó: “En una escena el elenco se tentó y decidí dejarlo en la toma. Sentí que era eso lo que buscaba, porque cuenta mucho sobre lo que es la amistad. Entonces, todas las veces que se tentaron quedó en la película”.

Casi muerta Foto: Fernán Mirás

En definitiva, Casi Muerta se trata de una cinta en la que el humor encuentra su lugar, pero no desde un uso exorbitado ni descabellado, sino, desde lo absurdo y el extrañamiento que genera el estar cara a cara con la muerte.

Casi muerta, desde la voz de Natalia Oreiro y el elenco

Natalia Oreiro es “María”, una mujer a la que se le diagnostica un mes de vida. Ella puede morir en cualquier momento. Sus amigos y el amor de su vida jugarán junto a ella una carrera a contra reloj de la innombrable… la muerte.

En la presentación de Casi muerta, la actriz habló sobre cómo fue trabajar con Fernán Mirás en esta sátira: “Lo que más me enamoró del proyecto fue trabajar con Fernán. Nosotros habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos en Re loca y el justo acababa de estrenar su ópera prima, la cual me encantó. Entonces le dije, ‘no puede ser que seas buen director, buen actor y buena persona… yo quiero que me dirijas, convocame para tu próxima película’, y sucedió”.

Casi muerta Foto: Fernán Mirás

“También, lo que me sucede como actriz es que puedo intuir cuando un proyecto es bueno, es decir, cuando te van a saber dirigir… cuando vas a disfrutar. Sentí que Casi muerta era eso, era una película que tenía mucha profundidad, mucho humor, ternura y que interpelaba a todo el mundo, porque todos nos vamos a morir”, reflexionó Oreiro.

Por su parte, Ariel Staltari, quien da vida a “Lucas” el mejor amigo de María, habló sobre una de las escenas más profundas y tiernas que tiene junto a Oreiro: “El gran secreto de la película es quitarle solemnidad a la muerte, el mostrar la incomodidad que genera hablar de ella y reírte. Poner el acento en los vínculos, en el amor profundo que se tienen estos amigos… que es muy hermoso y transciende cualquier trama”.

Casi muerta Foto: Fernán Mirás

Por último, Alfredo Ajaka, quien interpreta a “Mudo”, expresó en diálogo con Vía País: “Estuvo muy bueno verlo a Fernán en el rol de director. Ver cómo piensa, qué tipo de humor tiene y, también, qué de mi composición podía resultarle resonante en su poética autoral. Fernán tiene un humor elegante, lo cual es genial”.