Natalia Oreiro reveló cuál es la dieta que sigue su hijo y causó conmoción en las redes sociales: “Es buenísimo para él”

Natalia Oreiro es una de las artistas más conocidas dentro del mundo del espectáculo a razón de los roles que desempeñó en novelas de televisión y películas, como así también por su talento como cantante; sin embargo, en esta ocasión atrajo la atención por una confesión que realizó sobre la alimentación de su hijo.

Natalia Oreiro enamora en las redes. Foto: web.

“Él come pescado diariamente; yo no como ningún tipo de carne, y el papá, a veces sí. Durante el embarazo tomé unas pastillas que tenían aceite de bacalao, y en la lactancia también, porque es muy importante”, mencionó la artista en una charla con Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Natalia Oreiro junto a su hijo, Atahualpa. Foto: web.

Cabe recordar que tanto la actriz como su pareja evitan el consumo de carne, puesto que ella es vegetariana y él solo pescado. Es por ello que implementaron una dieta pescetariana para que su hijo pueda crecer sano y fuerte.

Natalia Oreiro confesó cuál es la dieta de su hijo. Foto: web.

“Cuando empezó a comer, me pidió pescado crudo. ¡Come lenguado crudo! Yo lo veo y digo: ‘Esto no puede ser mi hijo. Es un oso’. Come mañana y noche pescado, lo cual es buenísimo para él, porque es buenísimo para el cerebro. También come algas”, explicó con humor.

Qué edad tiene Natalia Oreiro

La artista nació el 19 de mayo de 1977 en Montevideo, Uruguay, y con 46 años se ha convertido en una de las figuras más conocidas a nivel internacional.

A sus 46 años, Natalia Oreiro catuvó en las redes. Foto: Instagram

Esto es por las tiras televisivas que ha grabado desde su juventud, demostrando su talento para actuar frente a las cámaras, y más tarde sobre el escenario también al indagar en el mundo de la música.