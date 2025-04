Tras 20 años en pareja con Ricardo Mollo, Natalia Oreiro confesó una infidelidad y el shock es total

Natalia Oreiro volvió a ser noticia, pero esta vez no por un nuevo proyecto ni por su carisma frente a las cámaras. La actriz y cantante uruguaya, querida por el público argentino desde hace décadas, dejó al descubierto una parte poco conocida de su intimidad: una infidelidad que cometió en el pasado y de la que ahora decidió hablar sin filtro.

Fue durante una entrevista para Caras TV, donde el periodista Héctor Maugeri se animó a ir al hueso. Lejos de esquivar las preguntas más picantes, Oreiro se mostró relajada y respondió con una honestidad que sorprendió.

“¿Te fueron infiel?”, disparó Maugeri sin anestesia. “Seguramente”, respondió Natalia, como quien ya tiene esa herida cicatrizada. Pero la sorpresa llegó cuando el conductor le preguntó si ella alguna vez había sido infiel. Con una sonrisa traviesa, Oreiro respondió sin rodeos: “Seguramente también”.

Natalia Oreiro habló sobre los rumores de infidelidad

La actriz, que lleva más de veinte años de relación con Ricardo Mollo y es madre de Merlín Atahualpa, siempre mantuvo un perfil bajo respecto a su vida amorosa. Sin embargo, los escándalos no la esquivaron. Años atrás, trascendió un fuerte rumor que la vinculaba sentimentalmente con Benjamín Vicuña, cuando el actor chileno todavía estaba en pareja con Pampita.

Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña

Aunque Oreiro nunca confirmó ese supuesto affaire, el malestar de la modelo fue más que evidente, y desde entonces se dice que entre ellas no hay buena onda. Las palabras de Natalia ahora reavivan ese capítulo que parecía olvidado.

Vicuña también fue relacionado sentimentalmente con Natalia Oreiro

“Sabés que no me gustan los hombres fanfarrones, me gustan los reservados. Los que cuentan, no son para mí. Hubo hombres que contaron, pero perdono”, agregó la actriz, dejando entrever que alguien de su pasado expuso una historia que ella hubiese preferido mantener en secreto. La revelación generó revuelo en redes sociales, donde muchos empezaron a especular sobre quién podría haber sido el destinatario de ese dardo elegante.