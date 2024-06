El fuerte relato de Pampita sobre su embarazo de Ana García Moritán: “No pudo darse de manera natural”

Pampita es una de las figuras públicas más importantes del país. Desde su trayectoria como modelo, a conductora, bailarina y actriz, su carisma y simpatía siempre la destacaron entre los famosos. Todo lo que pasa con su vida siempre genera repercusiones entre sus fanáticos y los medios de comunicación.

Pampita se casó con Roberto García Moritán en 2019 después de unos meses de noviazgo, en 2021 le dieron la bienvenida a su primera hija juntos Anita. Por su parte, Pampita es madre de Blanca (quien falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña. Mientras que Roberto es padre de Delfina y Santino.

Tanto Pampita como Roberto cuando se conocieron tenían la idea de formar una familia y tener un hijo. Sin embargo, la llegada de Anita no fue tan fácil, tuvieron que pasar por varios tratamientos hasta que la modelo logró quedar embarazada.

Pampita habló de su embarazo de Anita García Moritán Foto: Instagram

Pampita habló de su lucha por quedar embarazada de Ana García Moritán

En una serie que había hecho en su momento Pampita sobre su embarazo mostraban las inyecciones y el tratamiento que siguió para llegar a ser madre otra vez. En una entrevista con Mariana Fabbiani, la modelo comentó: “La gente sabe, no fue algo sencillo. No pudo darse de manera natural. Estuvimos un año buscando, así que bueno, me informé y busqué la opción que había a disposición. Y lo hicimos”.

Pampita habló de su embarazo de Anita García Moritán Foto: Instagram

Luego Pampita resaltó cómo vivió el tratamiento que se hizo en el cuerpo: “Fue, por supuesto, una decisión que implicaba al cuerpo. Y que iba a llevar un tiempo. Y que tal vez no iba a pasar, porque esa opción también estaba”.

“Pero lo enfrentamos toda la familia muy unidos y me acompañaron mucho en ese estado hormonal por el que pasé. Y lo hice reiteradas veces, no una vez, sino varias veces. Tenía un deseo muy fuerte”, comentó Pampita sobre su deseo de ser madre.