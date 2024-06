La fuerte confesión de Pampita sobre su hijo Beltrán Vicuña: “Me salvaste la vida”

Pampita, la reconocida modelo y conductora argentina, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número 12 de su hijo Beltrán Vicuña. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo expresó todo su amor y orgullo por su hijo, dejando a sus seguidores conmovidos por sus sentidas palabras.

“Beltrán Vicuña yo te di la vida hace 12 años y vos me salvaste la mía después! Con tu risa y tu mirada me amaste y mi corazón no pudo dejar de latir al lado del tuyo! Si supieras hijo el orgullo que me da verte hoy tan grande y tan sabio”, comenzó escribiendo la modelo.

El emotivo posteo de Pampita a su hijo Beltrán. Foto: Captura

“Como dice la canción… ‘se necesita algo frío para conocer el sol, se necesita uno para otro, la vida va como un círculo completo, la vida es maravillosa’”, concluyó Pampita, acompañando el mensaje con una serie de fotos que reflejan momentos especiales junto a Beltrán.

El inquebrantable vínculo entre Pampita y su hijo Beltrán

El mensaje de Pampita refleja el profundo vínculo que tiene con su hijo Beltrán, quien nació en 2012 fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. La modelo fue abierta sobre los desafíos y alegrías de la maternidad, y sus seguidores fueron testigos del crecimiento de sus hijos a través de las redes sociales.

Beltrán, el tercer hijo de Pampita y Benjamín Vicuña. Gentileza Instagram.

Beltrán, conocido por su carácter alegre y cariñoso, fue una fuente de fortaleza y alegría para su madre. En entrevistas anteriores, Pampita destacó cómo la presencia de sus hijos le dio fuerzas para superar momentos difíciles, incluyendo la trágica pérdida de su hija Blanca en 2012. “Mis hijos son mi vida, mi motor, ellos me levantan cada día y me dan razones para seguir adelante”, dijo la modelo en más de una ocasión.

Un día especial para celebrar

El cumpleaños de Beltrán fue celebrado con familia y amigos, con una reunión que incluyó a sus hermanos Bautista, Benicio, Ana y también Magnolia y Amancio, hijos de Benjamín y la China Suárez. La familia compartió momentos de felicidad y amor, y no faltaron los deseos y felicitaciones de amigos y seguidores en las redes sociales.

Los hijos de Vicuña todos juntos para el cumpleaños de Beltrán. Foto: Instagram

Entre los mensajes destacados estuvo el de Benjamín Vicuña, quien también utilizó sus redes sociales para felicitar a su hijo, subrayando el amor y orgullo que siente por él. “Beltrán, dueño de los silencios, un caballero antiguo, el mejor amigo del balón. Feliz cumpleaños, hijo amado”, escribió el actor.