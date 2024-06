¿El nuevo Messi? Benjamín Vicuña reveló que su hijo quiere ser futbolista

Benjamín Vicuña está pasando por diferentes procesos como padre. Al tener seis hijos de diferentes edades, el actor ha buscado la forma de apoyarlos en sus etapas.

“Hay un hijo adolescente… ¡Levantate, dale! Son peleas internas, recién le estaba rogando que se levante. 14.20, 15.00 de la tarde”, recordó el protagonista de “Terapia Alternativa” las peleas que tenía con Bautista, su hijo mayor.

Ahora bien, una de las dinámicas que ha experimentado Vicuña tiene que ver con las aspiraciones de sus hijos. Tal es el caso de Beltrán, quién decidió convertirse en futbolista.

Todos los detalles del sueño de Beltrán, hijo de Benjamín Vicuña

El nuevo anhelo de su pequeño fue contado por Benjamín Vicuña en una entrevista para “La Peña del Morfi”. Ahí, reveló la pasión que tenía su hijo por el deporte.

“Le encanta el fútbol, pero también le gusta la jo**”, detalló el actor chileno sobre la nueva pasión de Beltrán, uno de sus pequeños.

Seguidamente, Vicuña reconoció que Beltrán estaría buscando adentrarse a ese mundo. Esto, a través del ingreso en un posible club.

“Beltrán, mi otro chico, se está probando en Defensores de Belgrano”, reconoció el actor.

Finalmente, Benjamín Vicuña explicó que todos sus hijos estaban emocionados por el deporte y ante el comienzo de la Copa América. El fanatismo ha sido tal que incluso lo han atacado.

Benjamín Vicuña con cinco de sus seis hijos. Foto: Pronto

“Salieron todos muy futboleros (...) Se ponen picantes con la Copa América, ellos siguen a Argentina, me hacen bullying. Mis propios hijos me hacen bullying”, destacó el protagonista de “El hijo Rojo”.

Benjamín Vicuña y el recuerdo de su hija Blanca

Desde otro aspecto, en el programa expusieron algunos de los posteos que el actor le escribía a su pequeña Bianca. Fue en ese momento cuando Vicuña decidió hablar sobre sus dedicatorias.

El sentido mensaje que compartió Benjamín Vicuña en su Instagram.

“Fue hace poquito el cumpleaños, el 15 de mayo, el mismo día que mi mamá y son fechas que van más allá de la razón. Es algo que es imposible no evocar o recordar”, recordó el actor, quien agregó: “También me parece muy lindo como ejercicio. Lo hago con mis hijos, con mis amigos. Y es algo que me parece que es un lugar común, que de hecho lo patentó una película familiar como ‘Coco’, que mientras a nuestros seres queridos los recordemos, jamás van a morir. Es una invitación a creer y dar por hecho que nosotros estamos acompañados”.