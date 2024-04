Benjamín Vicuña reveló la conmovedora historia detrás del nombre de Blanca, la hija que tuvo con Pampita

Una de las historias más conmovedoras que surgieron de la relación de Pampita y Benjamín Vicuña fue la de Blanca, la primogénita de la pareja, quien murió cuando tenía solo seis años. Sin embargo, su legado va más allá de la pérdida, ya que fue la inspiración detrás de una tradición que marcó la elección de nombres para sus hermanos menores: Bautista, Beltrán y Benicio.

La historia detrás del nombre de Blanca es emotiva y reveladora. En una entrevista íntima, Benjamín Vicuña compartió el emotivo momento en el que Pampita y él decidieron el nombre de su hija.

El actor no pudo evitar emocionarse cuando su hija Magnolia preguntó por Blanca / Foto: Instagram Foto: Benjamín Vicuña

“Fue una cosa rara. El 15 de mayo es el cumpleaños de Blanca y ella nació un 15, igual que mi mamá, quien estaba de viaje antes de su nacimiento y me dijo: ‘Voy a llegar el día de mi cumpleaños y sé que ella me va a esperar’. Como soy muy apegado a mi vieja, la amo mucho, quise ponerle su nombre, Isabel Margarita. Pero ella me pidió: ‘No, ponele el nombre de mi mamá: Blanca’. Una señora muy linda, súper especial, mística y religiosa”, relató Vicuña.

A nueve años de la muerte de Blanca Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín

Este gesto de amor y respeto hacia su madre y la abuela de Blanca marcó el inicio de una tradición que parecía inquebrantable. Sin embargo, en febrero de 2018, el actor se convirtió una vez más en padre junto a su pareja de entonces, Eugenia “China” Suárez, y decidieron nombrar a su hija con un nombre que rompía con la tradición familiar: Magnolia.

El amor de Benjamín Vicuña por Blanca

La vida de Blanca sigue siendo recordada con cariño, y su legado perdura en el amor y la luz que sus padres y hermanos le dedican cada día.

Benjamín Vicuña con Blanca. (Instagram Benjamín Vicuña)

Como expresó Benjamín Vicuña: “Los duelos son muy personales. En mi caso opté por la vida y el amor, pero entiendo y respeto a la persona que no puede levantarse de su cama. Mi manera de honrar a mi hija es a través de mi trabajo, el cariño que les doy a mis hijos, la vida, la luz, el amor y el derecho que tenemos de ser felices”.