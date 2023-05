El recuerdo de Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña: cuál fue su enfermedad, el doloroso camino de sus padres y el libro del actor

Blanca, la hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña, lamentablemente perdió la vida a una edad muy joven y de manera muy inesperada, luego de que la familia compartiera unas vacaciones en México en 2012.

La vida amorosa entre el actor y la modelo empezó en medio de una polémica, pero con el correr del tiempo ambos fueron consolidando una familia y en diez años de relación armaron un hogar con cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña.

Blanquita nació el 15 de mayo de 2006, pero lamentablemente a los 6 años perdió la vida un 18 de agosto de 2012. Todo ocurrió cuando la familia decidió viajar con destino a la Riviera Maya, en México, y la pequeña se enfermó inesperadamente durante el regreso de sus vacaciones.

La imagen que publicó Vicuña en su Instagram.

Cuál fue la enfermedad de Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña

Blanca contrajo una extraña infección producida por una bacteria que ingresó a su organismo y que sus padres trataron de inmediato a su regreso a Chile. La pequeña fue internada el 30 de agosto de ese mismo año, ingresando directamente a terapia intensiva en la clínica Las Condes, en la capital chilena.

El diagnóstico marcaba una neumonía hemorrágica que había provocado una falla multisistémica, entre ellas un derrame cerebral, por lo que tuvo que ser operada de urgencia. Sin embargo, tras nueve días de intervención y con el gran dolor de la modelo y el actor, Blanca Vicuña murió el 8 de septiembre de 2012.

Además de Blanca, Benjamín Vicuña es papá de Benicio, Bautista, Beltrán y Blanca (Foto: Instagram/ @benjavicunamori)

Cómo la recuerdan Pampita y Benjamín Vicuña

Desde la falta física de la primogénita, sus padres estuvieron mucho tiempo sin hacer declaraciones públicas al respecto. En los últimos años, y especialmente para la celebración de sus 15 años, tanto Pampita como Vicuña decidieron abrir sus corazones y hablar del tema, sea expresandose en las redes sociales o durante entrevistas, enfocándose siempre en sus sentimientos ante la pérdida que, sin duda, suelen ser bastante emotivos.

El conmovedor video del último cumpleaños de Blanca, la hija fallecida de Pampita y Vicuña

Durante una entrevista junto al periodista Tití Fernández, Pampita explicó: “Uno no tendría que salir a dar ninguna explicación sobre cómo vive el recuerdo, o el duelo, o los procesos internos. Es rarísimo que la gente se ponga a opinar sin haber estado nunca en esa posición”.

Pero al mismo tiempo, reconoció que todos los 8 recuerda a su hija porque “me gusta que mis amigos sigan viendo fotos, que siga estando el recuerdo, que se hable con naturalidad en la casa y que mis hijos tengan siempre a su hermana”.

Por su parte, antes de que publicara su libro, el actor ha mantenido la imagen de su hija viva de diferentes maneras: tiene una foto de ella en su camarín y se realizó un tatuaje en honor a ella. Se trató de un diseño floral, donde se detalla especialmente una rosa. Esta flor ha sido compartida por el actor varias veces en sus recuerdos sobre Blanca. Por si fuera poco, Vicuña publica sin falta un recuerdo de su pequeña mensualmente en las redes sociales y le dedica dulces palabras.

Vicuña y Blanca, su pequeña hija que falleció en 2012.

“Que ganas de pisar la arena y construir un castillo que llegue hasta ti. 8″, fue una frase que publicó el actor chileno para recordarla en alguna oportunidad.

A pesar de estar separados hace ya un tiempo, tanto el actor como la modelo han encontrado oportunidades para homenajear a su hija juntos. En la fecha de su cumpleaños número 15, ambos se acercaron para homenajear a Blanca: ellos inauguraron junto a sus hijos una plaza de juegos, la cual se encuentra ubicada en Pilar y es un espacio para que disfruten los niños del Hogar Santa Marta de dicha localidad.

Pampita y Benjamín Vicuña inauguraron una plaza en honor a su hija.

El lugar tiene grabado en una placa el nombre de Blanca, además de un mensaje que escogieron para hacerle honor y recordarla siempre. “Blanca, con tu luz aquí jugamos”, se puede leer.

El libro de Vicuña y las desgarradoras palabras de Pampita

Este 2023, Benjamín Vicuña decidió que era momento de dar a conocer la forma en la que hizo una especie de catarsis sobre sus sentimientos encontrados por la pérdida: se trató de un libro que, desde que se publicó, ha dado de qué hablar.

“Blanca, la niña que quería volar: 10 actos para conjurar el olvido”, este es el nombre que lleva el escrito. “Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, explicó el actor.

El libro de Benjamín Vicuña.

En el libro también aparecen unos textos que escribió Pampita. “Blanca”, este es el título del capítulo en el que aparecen las conmovedoras reflexiones de la modelo sobre la trágica pérdida de la pequeña.

“No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”, fueron algunas de las desgarradoras palabras que escribió Pampita tras el fallecimiento de Blanca.

Pampita escribió desgarradores textos tras la trágica muerte de su hija, Blanca que Benjamín Vicuña incluyó en el libro que escribió sobre la niña. Foto: Pampita

En otro de los fragmentos del texto se puede leer sobre un dibujo que la misma modelo señala como algo premonitorio: “Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”.

Pampita y su lucha porque Ana García Moritán sepa sobre Blanca

Pampita ha mostrado su felicidad en redes y en su propia serie tras la noticia y llegada de su hija, Ana García Moritán, a quien busca inculcarle el recuerdo de Blanca. Hace un tiempo, la modelo hizo pública una foto de su pequeña hija junto a Roberto García Moritán, en la que se ve a la bebé luciendo un par de guillerminas rosas que eran de su hermana Blanca, un gesto que no tardó en hacerse viral.

Ana Garcia Moritán, la hija de Pampita, posando con los zapatos de su hermana. Foto: Instagram

La forma en la que se supo que Ana llevaba los zapatos de su hermana mayor fue a través de una conversación que la modelo tuvo, donde aclaró que “Ya no se consiguen más” ese modelo de zapatos, por lo que ahora es un lazo de conexión entre ambas pequeñas.

La foto de Pampita junto a Ana en el cementerio visitando a Blanca.

Además, Pampita llevó a Ana a conocer y visitar el cementerio donde están los restos de Ana en Chile. Fue justo frente a la tumba de Blanca donde la modelo compartió la frase “Siempre en nuestros corazones”, con el corazón blanco que suele acompañar cada recuerdo de la pequeña.