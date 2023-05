Las desgarradoras palabras de Pampita sobre su hija Blanca: “No hay día en el que no me sienta desesperada”

Pampita es una de las modelos más respetadas y admiradas del país. Pese a que su vida en los reflectores parece perfecta, la conductora atravesó un duro momento que le cambió la vida para siempre: el fallecimiento de Blanca, su hija en común con Benjamín Vicuña.

El actor chileno publicó un libro en el que recuerda a su hija en común con Pampita y contiene relatos desgarrados de la modelo. Foto: Pampita

Estas últimas horas todos los ojos volvieron estar en la modelo ya que el actor chileno lanzó “Blanca, la niña que quería volar”, el libro que escribió para homenajear a su primogénita, que falleció el 8 de septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica y Pampita Ardohain forma parte de algunas páginas.

Pampita y su conmovedor texto en el libro de Benjamín Vicuña sobre su hija, Blanca

Lo cierto es que, hace algunos días, Benjamín Vicuña adelantó que su libro finalizaría con una serie de textos que la misma conductora escribió poco después de que su hija falleció.

El actor publicó "Blanca, la niña que quería volar" que contiene desgarradores párrafos escritos por Pampita tras la trágica perdida de la niña. Foto: Benjamin Vicuña

“Blanca” es el título del capítulo en el que aparecen las conmovedoras reflexiones de Pampita sobre la trágica pérdida de la pequeña.

“No hay día en el que no me sienta desesperada. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera, pero mi alma estuviese estancada en el fondo de un pozo ciego”, fueron algunas de las desgarradoras palabras que escribió la modelo al respecto.

Pampita escribió desgarradores textos tras la trágica muerte de su hija, Blanca que Benjamín Vicuña incluyó en el libro que escribió sobre la niña. Foto: Pampita

En otro de los fragmentos del texto se pudo leer: “Mi Blanca hermosa, me vuelve a la mente tu dibujo volando con alas y los corazones que iluminan. ¿Qué quisiste decir? ¿Acaso sabías que te irías? ¡Cómo no lo supe! Te hubiese besado y retenido entre mis brazos sin soltarte, desafiando hasta a Dios si hubiese sido necesario”.

“No sé cómo haré mañana para salir de la cama, ni sé cómo lo logré esta semana, cómo converso con la gente y cómo cuido a Beltrán”, agregó la modelo en referencia a su hijo menor, que tenía tres meses al momento de la tragedia.