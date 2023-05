“¿Cómo no lo supe?” Pampita se sinceró sobre el dibujo premonitorio de su hija Blanquita

Pampita vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando, en 2012, su hija Blanca falleció tras un problema de salud iniciado por una bacteria. Un momento que tanto ella como Benjamín Vicuña hubieran querido que no pase nunca, pero con el cual aprendieron a convivir por el resto de sus vidas. En el libro titulado “La niña que quería volar”, escrito por el chileno, Carolina Ardohain relató una historia que dejó a todos en shock.

Pampita sigue recordando con mucho amor a su hija y en el libro que escribió Benjamín Vicuña contando todo su dolor, esta también relata sus vivencias y sensaciones al tener que convivir con la partida de su pequeña de seis años. Fue en esas líneas donde habló de un dibujo premonitorio de Blanca.

“No hay día que no me sienta desesperada. Lo hice hoy. Las lágrimas no se acaban y los gemidos de dolor tampoco. Es como si el tiempo se hubiera detenido y mi cuerpo se moviera pero mi alma estuviera estancada en el fondo de un pozo ciego”, dijo Pampita en una de las partes de este libro que fue tan difícil de escribir para ellos.

Después, Pampita hizo referencia a un dibujo que hizo Blanca antes de partir donde hay una nena volando entre globos y corazones: “¿Acaso sabías que te irías? ¿Cómo no lo supe? Te hubiese besado y retenido entre mis brazos desafiando hasta a Dios”, comentó la modelo con muchísimo dolor y angustia. Algo que, por supuesto, no sabía que pasaría.

“Pero no me di cuenta. En cambio, te vi reír con tus hermanos a carcajadas, vivir intensamente, llena de amor… Y de repente, partiste”, dijo Pampita, sin saber qué hacer después de la muerte de su pequeña hija Blanca. Un dolor interminable que, hasta hoy, sigue tan latente como el primer día.

Pampita y un angustiante relato

“Quedamos perdidos y sin rumbo. Así nos dejó tu vacío. Sé que estás bien porque no hay nadie mejor que vos para estar en el paraíso. Esa certeza la tengo y me llena de paz. Tantas caricias que nos regalaste, lecciones que aprendimos de vos y nos seguís enseñando. Princesa mía, vení a encontrarte conmigo en los sueños así charlamos un rato”, expresó.