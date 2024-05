La emotiva razón por la que Benjamín Vicuña decidió comenzar terapia: “Me ayuda a enfrentar”

Benjamín Vicuña es uno de los actores más fuertes en la industria de entretenimiento. La ruptura con Pampita y la muerte de su hija Blanca son uno de los acontecimientos que ha padecido el actor durante su vida.

“Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no (...)Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron”, escribió el actor en conmemoración a Blanca, quien habría cumplido 18 años a la fecha.

Blanca, la hija mayor de Benjamín Vicuña y Pampita que falleció a los seis años. Foto: @gualtieri_

Tras este acontecimientos y otras cuestiones, Benjamín Vicuña tomó una importante decisión en su vida: realizar terapia y ayuda profesional.

Las razones detrás de la importante decisión de Benjamín Vicuña

El hecho fue comunicado por el protagonista de “Terapia Alternativa” durante su participación en el programa “Generación Dorada” de la Negra Vernaci y Humberto Tortonesse. Ahí, confesó que hacía terapia y que había agregado un psicólogo más en ese espacio.

“Mucha. Y este año tuve que agregar a mi suma de terapias y obligaciones un psicólogo más”, detalló Vicuña sobre su vínculo con la terapia.

Benjamín Vicuña durante su entrevista en el programa "Generación Dorada" en Olga. Foto: Pronto

Al ser consultado sobre el motivo detrás de su decisión, Benjamín Vicuña aseguró que se debía a sus hijos. En este sentido, debido a las diferentes edades, decidió recurrir a ayuda profesional para saber lidiar con ciertas situaciones y ser mejor padre cada día.

Benjamín Vicuña con cinco de sus seis hijos. Foto: Pronto

“Un psicólogo que me ayudó a enfrentar algunas cosas justamente con mis hijos, como tienen edades diferentes y cada uno tiene demandas y necesidades”, detalló el artista chileno, quien agregó: “El de 16 está con un mambo importante con la adolescencia, el de 12 y de el de 10 años en otra, entonces voy recibiendo tips”.