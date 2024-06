Todo le queda bien: Pampita demostró que es una diosa y marcó tendencia con una prenda hippie Chic

Pampita continúa disfrutando de sus paradisíacas vacaciones en la isla de Saint-Martin junto a sus amigas. La modelo y conductora no deja de compartir con sus seguidores en Instagram cada detalle de su viaje, incluyendo sus looks impecables y llenos de estilo.

La modelo se caracteriza por su estilo sofisticado y versátil, que combina a la perfección elegancia, sensualidad y modernidad. Siempre atenta a las últimas tendencias, la modelo sabe cómo adaptarlas a su propio gusto y personalidad, creando looks únicos e inspiradores.

Una bikini diminuta y de espalda a cámara: el sensual destape de Pampita en St. Martin Foto: instagram

Pampita marca tendencia con un estilo propio

En una de sus últimas publicaciones, Pampita cautivó a todos con una túnica hippie chic de la firma Anushka Elliot. La prenda, en tonos degradé del amarillo al anaranjado, la combinó a la perfección con un traje de baño, sombrero de paja, ojotas y anteojos de sol de su propia línea. Un look fresco y relajado ideal para disfrutar de un día en la playa.

Fiel a su estilo elegante y sofisticado, Pampita completó el outfit con una tote bag de mimbre de gran tamaño, perfecta para llevar todo lo necesario para disfrutar del sol y el mar.

Sin duda, Pampita se ha convertido en una referente de moda no solo en Argentina sino también en toda la región, y sus looks de vacaciones no son la excepción. La túnica hippie chic que lució en Saint-Martin es una muestra más de su buen gusto y su capacidad para marcar tendencia.

Además de la túnica, Pampita también ha lucido otros outfits increíbles durante su viaje, como un traje de baño animal print y un vestido de noche negro con brillantes. Cada uno de ellos ha sido elogiado por sus seguidores, quienes no dejan de expresar su admiración por su estilo único.

Pampita continúa disfrutando de sus vacaciones en Saint-Martin, y seguramente nos seguirá deleitando con sus looks impecables y sus increíbles paisajes.