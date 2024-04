Elegante y con aires españoles: Pampita deslumbró con un vestido negro irregular

Pampita fue acompañada por Roberto García Moritán a un evento celebrado en la Embajada de España: el lanzamiento de Tapeando, una iniciativa que se realiza en múltiples ciudades de Argentina. Para su atuendo, optó por el negro como el único color, el mismo tono que lució hace unos días para una cena benéfica donde destacó por su elegancia.

Pampita y un vestido para el infarto Foto: instagram

En esta ocasión, la modelo y conductora seleccionó un vestido con referencias al flamenco, aunque sin volantes ni estampados de lunares, el detalle ornamental que adorna su vestido hace clara alusión a esta estética.

Pampita en Tapeando Foto: instagram

Pampita mostró su figura con un vestido ceñido al cuerpo y de diseño irregular: la parte superior presentaba una sola manga larga, adornada con una flor de gran tamaño en el hombro. En la parte inferior, el vestido presentaba una abertura que comenzaba casi a la altura de la cadera, revelando sus piernas y las sandalias de tiras de tacón extralargo que lucía.

Pampita en Tapeando Foto: instagram

Para complementar su conjunto, Pampita optó por un maquillaje natural que resaltaba sus ojos con un delineado marcado y difuminado. En cuanto al peinado, llevaba una trenza recogida, impecable y con un efecto húmedo que armonizaba perfectamente con su look.

¿Qué tratamiento hizo Pampita para tener a Ana?

Para tener a Ana, su hija menor, Pampita se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro (FIV). Este proceso involucró varios pasos. “Cuando empezamos a buscar a Ana, no sabíamos si lo íbamos a lograr. Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones”, contó.

Roberto García Moritán juró como Ministro y fue acompañado de su esposa, Pampita. (Foto de Instagram: @pampitaoficial)

El proceso de FIV que Pampita atravesó puede ser física y emocionalmente exigente. Sin embargo, gracias a su determinación y al apoyo de su pareja, pudo lograr su sueño de tener a Ana. “Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía quién me maquille, me peine, nada... Así que todo el proceso hormonal que te revoluciona, y a veces tenés picos de alegría y de tristeza, estuve en mi casa”, cerró.