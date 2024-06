¿La pelea sigue? La contundente respuesta de Pampita a su pelea con Luciano Castro: “Uno tiene que cambiar” 

Luciano Castro no deja de estar en los titulares argentinos. Tras confirmar su relación con Griselda Siciliani, los medios no han dudado en conocer todas las novedades del vínculo.

“No le pedí ser mi novia. No necesitamos esas cosas. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme”, detalló el actor en Noche al Dente.

Ahora bien, pese a encontrar nuevamente el amor, Castro reveló su descontento con una reconocida personalidad argentina por hablar de sus fotos íntimas viralizadas: Pampita.

Carolina “Pampita” Ardohaín visitó Casa FOA: Edición Pocito. Foto: prensa.

“Desde este punto de vista no me comparé nunca con una mujer, sino más bien de pedir respeto por otra persona (...) Esto no es para reírse (...) Si yo tengo un problema con vos y te quiero decir algo, te llamo por teléfono. No espero a una entrevista con alguien para decir: ay, le quiero pedir disculpas a alguien por televisión”, sentenció el actor contra la modelo.

Ante este panorama, el actor estaría aún disgustado con la actriz. Es por ello que la modelo rompió el silencio y brindó su postura.

La reacción de Pampita a los dichos de Luciano Castro

La postura de Pampita fue destacada en una nota para el programa Intrusos. Allí, la modelo se sorprendió al conocer que todavía el actor seguía enojado con ella. “¿Sigue enojado?”, consultó la actriz con impresión.

Tras conocer la opinión de Castro, la modelo asumió la responsabilidad y aseguró que hablará con él cuando estén en persona.

“La vida ya nos va a encontrar y se lo podré decir en persona, no hay ningún problema”, destacó la exespareja de Benjamín Vicuña.

Carolina “Pampita” Ardohaín visitó Casa FOA: Edición Pocito. Foto: prensa.

Seguidamente, cuando fue consultada sobre si se arrepentía de sus dichos contra el actor, la madre aseveró que sí. Sin embargo, reconoció que ha cambiado de mentalidad.

Luciano Castro en diálogo con "Intrusos". (Foto: captura de pantalla)

“Esos tropiezos hacen que uno aprenda sobre el camino, hay que tener la cabeza abierta y decir, sí, puedo ser mejor, por supuesto. Nosotros hemos cambiado, pero es evidente que nos falta mucho todavía”, expresó Pampita a modo de reflexión.