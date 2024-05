¿Hubo infidelidad? Flor Vigna relató cómo se enteró de la nueva relación de Luciano Castro

Luciano Castro sorprendió a todos su seguidores al confirmar su relación con Griselda Siciliani. Luego de sumos años de vínculo casual, los actores decidieron darse una nueva oportunidad.

“No le pedí ser mi novia. No necesitamos esas cosas. No es que conocí a un chica y estoy empezando a vincularme”, destacó el actor en el programa Noche al Dente sobre su nueva relación.

Con esta nueva historia se cerraría su previo vínculo con Flor Vigna, quienes terminaron a principios de este año. Desde este punto, la actriz incluso decidió felicitarlo por su nueva oportunidad en el amor.

“Estoy bien. Le deseo lo mejor. Lo quise mucho; y Griselda me encanta como artista y como mujer (...) Lo que más quiero es que se corte la telenovela y que podamos ser felices todo”, expresó la actriz para darle fin a su historia con Luciano Castro.

Flor Vigna Foto: Instagram

No obstante, pese a sus dichos, Flor Vigna decidió brindar una última declaración sobre su expareja: el actor habría comenzado su nueva relación mientras estaba con la cantante.

Qué dijo Flor Vigna sobre la nueva relación de Luciano Castro: ¿le fue infiel?

Los dichos de la intérprete de “Puedo Solita” fueron presentados para una nota de Intrusos. Allí, reflexionó sobre cómo se encontraba en ese momento tras hacerse pública la noticia sobre la relación de Luciano Castro.

“Bien, bien. Yo lo quise mucho a Lu. Lo quiero todavía, lo quiero como hombre”, destacó la actriz.

El emotivo posteo de Flor Vigna sobre sus logros: “Siempre soñé” Foto: CNN

Seguidamente, Vigna sentenció que ella siempre buscaba quedar bien con sus exparejas. Por tanto, esperaba que eso sucediera con el actor y su nueva novia.

“Yo tengo esta meta de separarme bien. De que si me cruzo en una serie, una película o un evento, abrazarlo. Con Griselda hemos compartido peluquería asi que también me la quiero cruzar y llevarme bien”, aseveró Flor Vigna sobre cómo quisiera llevarse actualmente con su expareja.

Flor Vigna confirmó que está separada de Luciano Castro: “Hace un tiempo”. Foto: Gentileza

Al realzar a su expareja, el cronista le consultó cómo se enteró de su relación con Griselda. Ahí, Vigna dio a entrever que había sido mientras seguía de novia con él.

“Yo me enteré de otra forma”, exclamó con ciertas risas, a lo que agregó: “Ella me pidió perdón de todo y yo creo que errores humanos y perdonar es divino (...) Pasaron muchas cosas. Lo lindo de Lu es que siempre que se equivoca te dice la verdad y sabe pedir perdón y me quedo con eso”.