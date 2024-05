El enojo de Pampita con sus hijos y la insólita advertencia: “Te voy a...”

Pampita es una de las figuras más conocidas a nivel nacional, y es que su belleza, su dulzura y su carisma ha conquistado corazones desde que se inició en el mundo del modelaje en su juventud. Así fue como hoy en día logra juntar millones de fanáticos y se convirtió en una personalidad destacada en Instagram.

Y es a través de esa red social que la modelo no solo se muestra a sí misma y a los proyectos en los que trabaja, sino que también comparte su día a día y las aventuras que vive junto con sus hijos: Bautista, de 15 años; Beltrán, de 11; Benicio, de 9, fruto de su relación con Benjamín Vicuña; y la pequeña Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán.

Pampita fue a ver el amistoso del Inter Miami conjunto a sus hijos. Foto: Web.

Pero en esta ocasión, no fue un momento de alegría el que subió a sus historias, sino uno que le generó mucha vergüenza: el mayor de sus hijos tenía un agujero en la media del colegio y uno de sus dedos llegaba a escaparse por ahí, y lo descubrió por accidente después de que el niño estuviese jugando sin calzado con los juguetes de su hermana.

Cuál fue la reacción de Pampita ante el insólito descubrimiento

El propósito del video era mostrar a su hijo mayor divirtiéndose con su hermanita, pero lo que terminó sucediendo fue todo lo contrario. Pampita se percató de la rotura en la media y con un elevado tono de voz reclamó: “Bautista, las medias”, pero al no recibir respuesta, advirtió: “Bautista, te voy a publicar”, y cumplió sin titubear.

Pampita descubrió que ambos niños tienen roturas en sus medias. Foto: Web

Sin embargo, no era el único en esa situación, ya que al ver a Benicio, descubrió que su prenda estaba en la misma condición: “¿Vos también estás así? No, no puede ser, algo hacen. Les compré un montón de medias, ¿por qué están así?”, le preguntó con enojo, pero la única respuesta que tuvo de su parte fue: “Ni idea”.