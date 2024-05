Sabrina Rojas le brindó un picante consejo a Flor Vigna sobre Luciano Castro: “Tenés una vida por delante”

El noviazgo Luciano Castro y Griselda Siciliani ha causado sumo revuelo en la industria del entretenimiento. Luego de blanquear su vínculo, la pareja no ha dudado en realzar su amor.

“No le pedí ser mi novia. No necesitamos esas cosas. No es que conocí a un chica y estoy empezando a vincularme”, destacó el actor en el programa Noche Al Dente.

Tras confirmarse la noticia, Flor Vigna (exnovia del actor) expresó su sumo apoyo. “Estoy bien. Le deseo lo mejor. Lo quise mucho; y Griselda me encanta como artista y como mujer”, aseveró la exparticipante de Combate.

Sin embargo, pese a la felicitación, la cantante habría revelado que la relación ocurrió durante su vínculo con Luciano Castro. “Yo me enteré de otra forma (...) Ella me pidió perdón de todo y yo creo que errores humanos y perdonar es divino (...) Pasaron muchas cosas. Lo lindo de Lu es que siempre que se equivoca te dice la verdad y sabe pedir perdón y me quedo con eso”, recalcó la cantante.

¿Juntos de nuevo? Luciano Castro y Flor Vigna se habrían reconciliado Foto: Tv Net

Ante este panorama, Sabrina Rojas, la exesposa de Luciano Castro, decidió tomar postura ante el conflicto amoroso en su programa.

Cuál fue la postura de Sabrina Rojas a la disputa de Flor Vigna con Luciano Castro

El hecho ocurrió en su programa “Paso en América” . Ahí, aseveró que veía a la intérprete de “Puedo Solita” triste por la situación por los sentimientos que tendría Castro.

Sabrina Rojas

“Se la ve dolida (...) Yo creo que ella sigue enamorada del gordo Castro, como decís vos, Sabrina (...)La veo dolida, conmovida, y eso me da cosa. No está bueno que te lastimen, si así fue. Que nadie sufra””, destacó la conductora sobre la postura de Vigna.

Finalmente, ante este situación, Rojas decidió tomar brindarle un consejo a la actriz. “Flor, tenés toda una vida por delante y por experiencia te digo ‘al gordo es mejor tenerlo de póster en tu casa’”, concluyó la exesposa de Luciano Castro.