Sabrina Rojas reflexionó con picardía sobre su ruptura con Luciano Castro: “No suelta”

La historia de amor entre Sabrina Rojas y Luciano Castro ha conformado una montaña rusa de emociones. Desde que se vieron por primera en 2009 mientras grababan la novela “Valientes” , los actores apostaron por su conexión y conformaron su unión.

Sin embargo, pese a consolidarse con sus dos pequeños, la pareja decidió poner fin a su relación en 2019, luego de sumas especulaciones sobre la misma. “Estamos separados, por suerte. Cuando las cosas no van, lo más sano es separarse”, confirmó la actriz a Jorge Rial en el programa Intrusos.

Esperanza, la hija mayor de Sabrina Rojas y Luciano Castro.

Tras la ruptura, ambos han formado parte de diferentes polémicas. Una de ellas fue la disputa entre Flor Vigna y Rojas por la relación de la primera con el actor.

“Tuvo un montón que ver. Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciado”, detalló la cantante sobre cómo Sabrina Rojas habría influido en su relación con Luciano Castro.

Todas estas polémicas han generado que el nombre de la expareja sea reconocida en todos los titulares. Tal es esto que Sabrina Rojas quiso hablar nuevamente de su relación con Luciano Castro.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro

La actriz brindó sus declaraciones en una nota para “Socios del Espectáculo”. Allí, expresó su postura acerca de los rumores sobre cómo ella habría sido la persona que afectó la relación entre Luciano Castro y Flor Vigna.

Flor Vigna reveló el verdadero motivo de su separación de Luciano Castro y apuntó contra Sabrina Rojas Foto: vía país collage

“Siempre es la mujer la que se muere por el chabón y no es así… Para demostrar que no es así tendría que contar cosas de mi intimidad que no tengo ganas, pero hay un momento que me hincha las pelo*** realmente”, sentenció Sabrina Rojas sobre los rumores que la culpan a ella.

Seguidamente, insinuó que su exesposo podría tener sentimiento hacia ella. En este sentido, aseveró que siempre la insinuaban como la mala de su historia. “A lo mejor es él el que no suelta. Se dicen cosas de mí que muchas veces me dejan en una mala posición y muchas veces digo si supieran...”, entabló Rojas.

Finalmente, Sabrina Rojas quiso ser clara al confirmar que nunca volvería a tener una relación con Castro. Si bien le tendría mucho cariño, no volvería a vincularse románticamente con él.

Sabrina Rojas y Luciano Castro (Instagram/@rojassasi)

“No me imagino la vida conviviendo con él, no me gusta, no volvería a besarlo, no me genera... lo amo con todo mi ser, pero lejos”, concluyó la actriz.