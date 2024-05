¿Infidelidad a la vista? Se filtraron los mensajes entre Luciano Castro y Griselda Siciliani que habría encontrado Flor Vigna

Luciano Castro estaría en su mejor momento a nivel amoroso. Luego de sumas ideas y venidas, el actor decidió hacer pública su relación con Griselda Siciliani.

“Es todo muy... no sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme”, destacó el actor en el ´programa de Fernando Dente.

Tras confirmar su relación, sus seguidores comenzaron a preguntarse sobre la postura de Flor Vigna. Ahí, la actriz reveló que estaba feliz por el nuevo comienzo de su expareja.

El emotivo posteo de Flor Vigna sobre sus logros: “Siempre soñé” Foto: CNN

“Estoy bien. Le deseo lo mejor. Lo quise mucho; y Griselda me encanta como artista y como mujer (...) Lo que más quiero es que se corte la telenovela y que podamos ser felices todos”, expresó la cantante al hablar por primera vez sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Ahora bien, pese a los cumplidos de Vigna, la actriz brindó otra entrevista donde habría revelado una posible infidelidad por parte de su expareja: “Yo me enteré de otra forma. Ella me pidió perdón de todo y yo creo que errores humanos y perdonar es divino (...) Pasaron muchas cosas. Lo lindo de Lu es que siempre que se equivoca te dice la verdad y sabe pedir perdón y me quedo con eso”.

Con este panorama, los medios y usuarios no han dejado de preguntarse si Luciano Castro le hizo infiel. Fue ahí como Intrusos presentó algunas respuestas: los mensajes que habría visto Flor Vigna entre el actor y Griselda Siciliani.

Qué decían los mensajes entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

De acuerdo con los panelistas de “Intrusos”, los actores se habrían intercambiado mensajes mientras Castro seguía con Flor Vigna. Esto provocó infinidad de peleas durante la relación.

“Esos mensajes que le habría mandado Griselda eran motivo de discusión en la pareja (...)Hola, qué lindo estás” o Te quiero ver, ¿Cuándo nos vamos a volver a ver?”, explicaron los periodistas del programa de América.

Algunos intercambios se daban casualmente y eran frases como: “Hola, qué lindo estás” o “Te quiero ver, ¿Cuándo nos vamos a volver a ver?”.