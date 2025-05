Facundo Arana reaccionó a la polémica de Natalia Oreiro en San Telmo: “Genia de alma”

Natalia Oreiro se encuentra en el foco de los medios de comunicación, y no por sus películas o series. Mientras disfrutaba de un domingo familiar junto a su hijo y pareja, rechazó tomarse fotos con algunos fanáticos, lo que generó un revuelo en redes y su descargo.

“Nos veníamos sacando muchas fotos, muy amablemente, como hacemos siempre que nos cruzamos con gente que se acerca a darnos un beso o a decir algo lindo. Y se juntó mucha gente y, de repente, una persona empieza a filmarme muy de cerca sin pedirme permiso. Y yo estaba con mi hijo al lado mío (...) Es menor de edad y además no elige esto. Entonces yo le dije: ‘Por favor, no’, y lo seguía haciendo. Me seguía poniendo el teléfono muy, muy de cerca (...) Desde que soy mamá, mi prioridad es su bienestar“, espetó la actriz sobre lo sucedido.

El descargo de Natalia Oreiro se hizo sumamente viral, lo que dio pie a que sus amigos más cercanos le brindasen su apoyo, como Facundo Arana, uno de los actores más reconocidos en Argentina.

El apoyo de Facundo Arana a Natalia Oreiro

El actor apoyó a la actriz y la cantante a través de sus historias de Instagram. Allí, elogió a su compañera por el apoyo que le brinda a sus fanáticos. " La mejor compañera, a la mejor amiga, al ser más preocupado por ayudar a los demás, a esa genia del alma que siempre está ahí para sus fans", comenzó diciendo Arana sobre su amiga.

El descargo de Facundo Arana en defensa de Natalia Oreiro.

Seguidamente, hizo alusión a la protección que buscó darle Oreiro a su hijo durante el incómodo momento en San Telmo. "Que defiende a su cachorro (Atahualpa Mollo) como una leona. No merecés más que palabras de afecto querida Naty“, concluyó Arana con la canción de Queen You’re My Best Friend de fondo.

Los actores se conocieron a fines de los 90 y comienzos de los 2000, cuando grabaron “Muñeca brava” en 1999 y “Sos mi vida” en 2007. A raíz de estos proyectos, forjaron una fuerte amistad que traspasó todas las pantallas.