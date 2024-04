Natalia Oreiro se sinceró sobre la crianza de Merlín Atahualpa: “No me imaginaba siendo mamá”

Natalia Oreiro, además de cantante y actriz es, junto al músico Ricardo Mollo, madre de Merlín Atahualpa, que ya cumplió 12 años. En una entrevista con la revista Pronto, la uruguaya se refirió a su maternidad, su infancia y el desarraigo que le provocó su mudanza a la Argentina cuando tenía sólo 16 años.

Respecto a cómo la transformó la maternidad, Oreiro explicó: “A Ata lo pensamos un montón, hoy no me imagino mi vida sin él, pero antes no me imaginaba siendo mamá. Es contradictorio, pero yo estaba bien, y pensé que quizá no era una búsqueda. Pensaba que quizá era así, y en un momento quiso venir y fue alucinante”. Y opinó: “Creo que está bueno continuar siendo la misma persona, a mí él me enseña todos los días a disfrutar de la vida, mi hijo me enseña a disfrutar de cosas que me había olvidado”.

Natalia Oreiro confesó el motivo por el que evita que su hijo use la tecnología

Sobre su estilo de crianza de Merlín Atahualpa junto a Ricardo Mollo, Natalia Oreiro contó: “La crianza es una responsabilidad de los adultos, un desafío enorme para el que no siempre estamos preparados”.

A puro fuego, Natalia Oreiro encandiló a sus fans con un vestido rojo Foto: instagram

Al respecto, Oreiro profundizó: “Criar sin violencia es saber que los niños son personas únicas e irrepetibles. Es necesario aprender lo que pocas veces nos enseñan: a resolver conflictos sin recurrir a los gritos o a levantar la mano, a desandar conductas aprendidas, a promover una crianza de los hijos y las hijas compartida entre mujeres y varones”.

El desarraigo de Natalia Oreiro: cómo fue dejar Uruguay para venir a la Argentina

Hace 30 años que Natalia cruzó el charco y se instaló en Buenos Aires para cumplir sus sueños. Sobre cómo atravesó la distancia los primeros tiempos, explicó: “El desarraigo es lo peor que le puede pasar a una persona, porque perdés tu cultura, tu origen, tu sentido de pertenencia”.

Respecto de su infancia, agregó: “Nosotros, en Uruguay, nos fuimos cuando yo tenía 6 años a vivir a España por un tema económico y volvimos a los dos años porque no tuvimos suerte. En mi casa, los juguetes se inventaban, porque había pocos recursos”.