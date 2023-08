“Vote El Encargado 2023″: Guillermo Francella anunció la fecha de la segunda temporada de El Encargado.

Ya hay fecha para la segunda temporada de la serie de Star+ que protagoniza Guillermo Francella: “El Encargado”. La producción argentina, que está llena de ironía, humor y hasta drama, anunció la segunda parte de la historia justo en el día de las PASO y con un llamativo video.

En el clip se ve a Francella encarnando al famoso y polémico “Eliseo”. Además, se puede ver al actor dando pequeñas pistas de lo que será la segunda temporada de la historia mientras ensaya un discurso al estilo “presidencial”.

La fecha en la que regresa “Eliseo” tras su victoria y su regreso al edificio será en el mes de noviembre de este año, así que los fans de este encargado manipulador que logró salirse con la suya en la primera temporada, tendrán que contar los días para volver a verlo en pantalla.

De qué trata “El Encargado”, laserie de Guillermo Francella

En la primera temporada conocimos las intenciones de Matías Zambrano, quien lidera las reuniones entre vecinos y quien muestra un rechazo sobre el portero, para despedirlo y colocar en la zona de su casa una pileta. Sin embargo, las cosas no terminaron como esperaban en el edificio y Eliseo regresa a su puesto, abriendo la posibilidad tanto a una posible venganza como a la posibilidad de que se descubra la verdad.

Eliseo es el nuevo papel que interpretará Guillermo Francella en "EL encargado". Foto: Star Plus

“Para algunos, la figura del encargado es una antigüedad total. Lo que no saben es que con Eliseo no se jode. Él no va a dejar que una pileta destruya sus 29 años, 8 meses y 17 días como encargado del edificio”, así cómo desde Star+ presentaron con una publicación en su Instagram al personaje, que logró ganarse un lugar entre los más visto de la plataforma tras su estreno.

"El encargado" es la nueva serie de Star Plus que protagoniza Guillermo Francella. Foto: Star plus

Los creadores de la serie son Mariano Cohn (El ciudadano ilustre y 4x4) y Gastón Duprat (Mi obra maestra y El ciudadano ilustre) y parte del elenco que acompaña a Francella son Darío Barassi (Gabriel), Moro Anghileri (Paola) y Gastón Cocchiarale (Miguel).