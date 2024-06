¿Están de vuelta? El elenco de Modern Family se reencontró por un particular motivo

Modern Family fue una serie que marcó un antes y después en las comedias estilo sitcom. Bajo la premisa de una dinámica familiar, los Pritchett crecieron con nosotros durante 11 temporadas y más de 32 premios.

“Es duro porque no todos tienen lo que nosotros tenemos”, fueron las frases finales de Jay Pritchett que marcaron la esencia de Modern Family en su esplendor.

Ahora bien, tras su despedida en 2020, los fanáticos solicitaban un futuro reencuentro entre los protagonistas. Es por ello que una compañía tecnología habría hecho esto realidad de alguna forma.

Así fue el “regreso” de Modern Family

Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, decidió grabar un anuncio publicitario para WhastApp con el objetivo de comparar diferentes servicios de mensajería.

Para que el mensaje fuese lo más claro posible, la plataforma de mensajería decidió contar con Ty Burrell (Phil Dunphy), Julie Bowen (Claire Pritchett), Eric Stonestreet (Cameron Tucker) y Jesse Tyler (Mitchell Pritchett) para transmitirlo.

Las primeras escenas de la publicidad comenzaron con Cameron, Claire y Phil viendo fotos de los gemelos de Haley (hija mayor de los Dunphy) desde sus celulares.

“La foto que Haley mandó de los gemelos es preciosa”, destacó Cameron con alegría.

Seguidamente, aparece Mitchell interesado en el tema. No obstante, se dio cuenta de que no la había visto porque no formaba parte del chat familiar.

“Ay, déjame ver (...) Qué raro, no lo veo (...) ¿Empezaron un grupo familiar sin mí? Vergüenza”, pronunció el hijo menor de Jay Pritchett con indignación.

Tras descubrirse la verdad, Cameron justificó la situación por el nuevo teléfono de Mitchell. Este argumento fue destacado por Claire, quien consideró que su celular enviaba fotografías borrosas.

“No es por ti, ¡es solo por tu nuevo teléfono!”, buscó explicar Cam, a lo que Claire agregó: “Fotos borrosas, ‘me gusta’ raros”.

Ante esta problemática, un pintor que se encontraba en la casa de los Dunphy les aconsejó usar WhatsApp. Esto, dado que era un servicio de mensajería sin interrupciones.

Finalmente, la publicidad terminó en el cuarto de los Pritchett-Tucker mientras veían las fotos que se tomaron. Ahí, Mitchell volvió a recalcar lo del grupo, a lo que Cam expresó: “Bueno, quizá te hayamos excluido de aquí (señala a su teléfono) Pero nunca de aquí (coloca una mano en su corazón.).

Modern Family se encuentra actualmente en Star Plus (luego estará en Disney a partir del 26 de junio) y cuenta con 11 temporadas.