Quién es Michaela Stirling, el personaje que se cambia todo en Bridgerton

Finalmente, los últimos capítulos de la temporada tres de Bridgerton llegaron a Netflix. En esta nueva historia, el foco se encuentra en la revelación de Lady Whistledown, la voz detrás de los chismes más importantes de la alta sociedad británica.

Ahora bien, una de las escenas que se hicieron viral fue la presencia de Michaela Stirling, un personaje que generó repercusión por ser el cambio más trascendental en Bridgerton.

“Les advierto que todos los detalles sórdidos que John ha dicho sobre mí son mentira”, expresó Stirling en el baile al conocer a Francesca.

Quién es Michaela Stirling, el personaje que cambió todo en Bridgerton

Michaela Stirling aparece en las últimas escenas del octavo episodio. La misma es presentada por John, el esposo de Francesca Bridgerton.

Michaela aparece en el octavo capítulo de Bridgerton 3 Foto: US Weekly

Sin embargo, lo destacado en este punto es que en las novelas Michaela no existe técnicamente. En principio, la novela “El corazón de una Bridgerton” presentó a Michaela como Michael, el primo de John.

En el libro, Michael heredó todas las propiedades de su primo luego que este falleciera a causa de un aneurisma. Sin embargo, pese a estar para su familiar, su corazón siempre estuvo buscando a Francesca, quien termina enamorándose de él.

La boda de Francesca y John en la casa Bridgerton. Foto: Glamour

Por tanto, con esta historia, la serie habría decidido que Michael fuese una mujer, abriendo así el mundo a la comunidad LGTB en Bridgerton.

Por qué Bridgerton habría cambiado el personaje de Michael

De acuerdo con Jess Brownell, la guionista de la nueva temporada de Bridgerton, sintió que el personaje de Francesca podría ser bisexual o lesbiana.

"Bridgerton" completará su tercer temporada en el futuro cercano. (Netflix)

“La primera vez que leí When He Was Wicked, el libro sobre Francesca, me sentí muy identificada como mujer queer. Su libro habla mucho de lo diferente que se siente y creo que la intención de Julia Quinn en el libro es que Fran se siente diferente porque es introvertida. Pero para muchas de nosotras, en la comunidad queer, esa sensación de sentirnos diferentes formas parte de nuestras historias”, aseguró la showrunner en una entrevista para Glamour.

Bridgerton tendrá una cuarta temporada

Finalmente, Bridgerton contará con una cuarta temporada. Sin embargo, Jess Brownell reveló que recién se estrenaría en 2026, dado que el proceso de edición es lento.

“La escritura también requiere mucho tiempo, así que estamos en un ritmo de dos años; estamos intentando acelerarlo, pero ahí”, destacó la productora a “The Hollywood Reporter”.

El protagonista principal de la trama sería Benedict Bridgerton, el segundo hermano Bridgerton cuya novela es “Te doy mi corazón” de Julia Quinn.