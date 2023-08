Están juntos hace más de 30 años y es la madre de sus dos hijos: quién es Marynés Breña, la esposa de Guillermo Francella

Sin dudas, Guillermo Francella es uno de los actores más queridos del país. No solo marcó un antes y después con su actuación de Pepe Argento en la clásica comedia “Casados con hijos”, también sus películas y series son aclamadas por los espectadores.

Guillermo Francella y su esposa Marynés Breña Foto: gentileza caras

Si bien sus trabajos y proyectos son muy reconocidos en el mundo del espectáculo, el actor se muestra más distante al hablar de su vida privada y poco se conoce de él. Se sabe que el actor está casado hace más de 34 años con Marynés Breña.

Quién es Marynés, la esposa de Guillermo Francella

La pareja se conoció en el año 1987 por causalidad, el marido de la mejor amiga de Marynés cumplía años y decidió hacer una fiesta para festejar. Por lo que le propusieron a la entonces azafata de 21 años presentarle al hermano del cumpleañero, quien era el actor Guillermo Francella.

Guillermo Francella y su esposa Marynés Breña Foto: gentileza

En ese tiempo, Francella tenía 32 años y su carrera iba en ascenso, ella lo conocía de vista pero no sabía nada más. Marynés tenía 21 años y trabajaba como azafata en Aeroparque, por lo que el actor esa noche, después de la fiesta, la llevó a su casa para que busque sus pertenencias y luego le acercó hasta su trabajo.

“Nunca me banqué mucho las presentaciones. Fue bastante fortuito. Era el cumpleaños de mi hermano, algo me habían dicho de que me querían presentar a alguien. Me senté frente a frente en la misma mesa, y tuvimos una relación divina de entrada”, comentó el actor en una entrevista a La Nación.

Guillermo Francella y su esposa Marynés Breña Foto: gentileza pa

Después de ese día, el actor la llamó para salir y así comenzaron a escribir su historia de amor que hoy ya lleva más de tres décadas. Dos años después se casaron el 27 de septiembre de 1989 y luego se fueron de luna de miel por varias ciudades de Estados Unidos.

El matrimonio tuvo dos hijos: Nicolás y Johanna, quienes siguen los pasos del actor y hoy ya tienen una carrera en el mundo de las películas y las series.

Marynés mantiene un bajo perfil, pero siempre acompaña a sus hijos y a su esposo en los eventos sociales como las presentaciones de sus trabajos, o las alfombras rojas. Es Guillermo quien la definió como “una compañera de fierro” y una parte fundamental de su carrera ya que es la primera que ve sus trabajos y aporta su opinión.