Definitivamente Game of Thrones fue uno de los mayores éxitos de HBO. Personajes complejos, giros inesperados y dinastías reducidas a cenizas, la serie supo conquistar en sus siete temporadas a millones de fanáticos alrededor del mundo. Es por eso que la expectativa por House of the Dragon, el spin-off centrado en los Targaryen, es la próxima apuesta de la productora.

Esta nueva serie estará inspirada en el libro “Fire & Blood” (Fuego y Sangre), de George R.R. Martin, cuya historia se sitúa unos 200 años antes de los hechos narrados en la serie original. “House of the Dragon” narrará la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo, de la que Deanerys fue la protagonista indiscutida en Game of Thrones.

Mirá el tráiler de House of the Dragon

“Dioses, reyes, fuego y sangre”, dice una voz en off en el primer tráiler que lanzó HBO. “Los sueños no nos hicieron reyes: los dragones sí”, agrega. Y rescata la importancia de estos animales de fantasía en la trama, de la que ya se pudo saber algo en la serie original, donde hay continuas referencias al poder que los Targaryen obtuvieron gracias a los dragones. Está previsto que “House of the Dragon” se estrene en 2022 en HBO.

Otro de los datos que deja entrever el adelanto publicado por HBO incluye a parte de su elenco. Emma D’Arcy aparece como la Princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryenk, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Olivia Cooke como Alicent Hightower y Rhys Ifans como Otto Hightower.

Además, el teaser reveló a otros miembros del elenco: Wil Johnson ( de “The Walking Dead”) como Ser Vaemond Velaryon; John Macmillan como Ser Laenor Velaryon; Savannah Steyn como Lady Laena Velayron y Theo Nate como Ser Laenor Velaryon.

El éxito inigualable de Game of Thrones

“Game of Thrones” fue uno de los grandes éxitos de HBO. La producción tuvo un promedio de 32,8 millones de espectadores por episodio en la última temporada, incluyendo tanto aquellos que la vieron en vivo por TV y por internet, según afirmó HBO.

Además, de acuerdo con las cifras de la revista Variety, más de 19 millones de personas miraron el final de la serie a través de HBO, HBO Go y HBO NOW.

También superó y con creces el récord que ostentaba The Sopranos, que en 2002 consiguió atraer a 13.4 millones de espectadores en el estreno de su cuarta temporada.

Eso sin tener en cuenta las descargas. Según datos de compañías que relevan las descargas “pirateadas”, Game of Thrones fue descargada ilegalmente más de mil millones de veces a lo largo de sus temporadas.